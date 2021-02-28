吉林省吉林市官方微博今日（28日）消息，指昨晚約9時30分，吉林化纖公司因短路停電，至生產車間通風設備停止運作，至深夜11時10分恢復供電，車間工人準備恢復生產時，吸入有毒氣體，致5人死亡，8人不適送院。

內地手機網民達9.86億

國家統計局今日（28日）發佈的2020年國民經濟和社會發展統計公報顯示，全年移動互聯網用戶接入流量1,656億GB，比上年增長35.7%。年末互聯網上網人數9.89億人，其中手機上網人數9.86億人。互聯網普及率為70.4%。

中國人均可支配收入32,189人民幣 增長4.7%

國家統計局今（28日）發出公報，2020年中國全國居民人均可支配收入人民幣32,189元人民幣（下同；39,026港元），比2019年增長4.7%，扣除價格因素，實際增長2.1%。全國居民人均可支配收入中位數27,540元（約33,390港元），增長3.8%。全國居民恩格爾系數（食品支出佔家庭消費）為30.2%，其中城鎮為29.2%，農村為32.7%。

按常住地區，城鎮居民人均可支配收入43,834元（約53,145港元），較2019年增長3.5%，扣除價格因素，實際增長1.2%。城鎮居民人均可支配收入中位數40,378元（約48,955港元），增長2.9%。農村居民人均可支配收入17,131元（約20,770港元），比2019年增長6.9%，扣除價格因素，實際增長3.8%。農村居民人均可支配收入中位數15,204元（約18,433港元），增長5.7%。城鄉居民人均可支配收入比值為2.56，比2019年縮小0.08。

綜合報道

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