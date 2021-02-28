中共總書記習近平的權力，繼早前首提「樹立正確黨史觀」被指是為確定自己正統地位後，又有迹象顯示再進一步被強化。中新社報道，根據中共中央有關規定，除中央政治局委員外，書記處書記、全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記，每年都要向黨中央及習近平書面職。這個述職安排，明顯超出2017年10月由政治局會議通過，只要求政治局委員和常委每年都要向黨中央和總書記書面述職的相關規定，變相令黨和國系統均由習近平直接統領。

報道指，有關「同志」近日按規定已向黨中央和習近平書面述職。報道指，述職報告總結經驗體會，分析問題不足，圍繞大局提出下一步努力方向，主要有5項內容，頭兩項與習近平有關，包括「堅決把黨中央決策部署和習近平總書記重要指示精神落到實處」，以及「帶頭學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆五中全會精神」。

至於其餘3項，則為圍繞統籌疫情防控和經濟社會發展，嚴格執行請示報告制度，以及堅決貫徹落實全面從嚴治黨要求。

而習近平「認真審閱了述職報告並提出重要要求，強調今年是中國共產黨成立100周年，是『十四五』開局之年。站在『兩個一百年』奮鬥目標的歷史交匯點上，要更加緊密團結在黨中央周圍，深入學習貫徹新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆五中全會精神，增強『四個意識』，堅定『四個自信』，做到『兩個維護』。」

公開資料顯示，2017年10月27日，習近平主持召開中共中央政治局會議，通過《中共中央政治局關於加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定》，其中除了突出習近平總書記作為全黨的核心地位，還規定全體中央政治局委員和常委每年都要向黨中央和總書記書面述職。

當時有評論指，這樣的安排顛覆中共1982年十二大廢除黨主席制以來，總書記與其他政治局常委集體領導的安排，形成總書記對政治局的垂直領導，政治局委員成為總書記的下屬。

2018年3月，習近平首次審閱中央政治局各委員提交的報告，他又向各政治局委員提出自己對他們的重要要求，展示他作為中國最高領導人的絕對權威。2019年2月，新華社再次報道中央政治局向黨中央和習近平述職。

而這次就連全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記，也要向習近平作書面述職，明顯是將這種述職制度進一步擴大至國家系統，反映習近平的權力已「無遠弗屆」。

中新社

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