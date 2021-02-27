晶片（內地稱芯片）作為中國未來最核心的發展戰略，各地掀起「造芯熱潮」。不過曾是「湖北省級重點建設」的千億芯片項目武漢弘芯，去年被揭是騙取官方補貼的騙局，陷入爛尾。項目停滯一年多後，公司近日以「無復工復產計劃」為由，遣散所有員工，千億芯片大計就此破滅。

成立於2017年的武漢弘芯，預計投資1,280億元人民幣（約1,532億港元），是武漢當地發展半導體業的重大項目。不過去年項目資金鏈崩裂，最終由武漢市政府在同年11月接管。事隔四個月，近日武漢弘芯內部員工透露，公司在通訊發佈通知表示「無復工復產計劃」，要求全體員工今日下班前提出離職申請。該通訊群組有240人，意味公司目前至少仍有240名員工。至於員工能否得到補償仍不清楚。有員工說，離職方案沒有給出任何配套補償，武漢弘芯高層也未作出任何解釋，很多員工亦無法接受。「沒想到死得那麼快，之前內部有傳小米、華為等公司或要接盤。」

至少240人 未知是否獲償

公司亦沒透露遣散員工後的規劃，不過目前已無法登入武漢弘芯的官方網站。事實上，武漢弘芯在去年11月被武漢東西湖區政府接管後，政府持股比例由10%升至100%，總經理、董事長等管理人員基本由政府派駐。據一名高管透露，公司原定年中完成基礎建設、招商引資後退出，不過最新消息卻再令項目的未來發展蒙上陰影。

資料顯示，在面臨西方圍堵、中美惡鬥的背景下，武漢弘芯被視為中國半導體產業的明星項目，是湖北省2018年、2019年省級重點建設項目。台積電前共同營運長蔣尚義加入，更令武漢弘芯風光一時。項目宣稱主攻14nm晶片工藝，啟動一年後拿下7nm，震驚全行，因全世界僅有台積電、三星具備7nm晶片量產能力。不過公司隨後被揭發，這個千億級項目的創辦團隊，無半點半導體業經驗，學歷最低者只得小學文憑，純靠拉關係、包裝等手段騙取政府補助。生產線更是歷時三年，尚未打通，部份項目合同傳出「簽不了、付不了款」。

武漢弘芯爛尾並非獨例，近年中國斥巨資發展半導體產業，被稱為「全國造芯」運動。去年截至10月，中國新增集成電路相關企業超過5.8萬家，不過不少企業只是將經營範圍修改成集成電路相關，以享受地方減稅政策或「騙經費」，亦有不少芯片項目爛尾。發改委發言人去年10月曾批評，一些沒經驗、沒技術、沒人才的「三無」企業投身行業，個別地方盲目上項目，低水平重複建設風險顯現，甚至有項目建設停滯，造成資源浪費。

財新網