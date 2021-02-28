大陸明日起禁止進口台灣菠蘿（鳳梨），結果引發果農恐慌，總統蔡英文等府院高層今日同步南下，與果農舉行座談安定民心，但高雄六龜農會總幹事邱蘭英證實，六龜區農會原本在下周將一批蓮霧出口到大陸，但今早卻接到大陸貿易商電話，要求暫停付運。消息傳出後，很多種植蓮霧的農民焦慮不已，擔心蓮霧成為下個被禁輸大陸的水果。不過，台灣農委會經了解後，認為應是大陸一些業者觀望官方「禁令」是否擴大，因而要求台灣延後出貨。高雄市農業局則回應稱，僅是個別貿易商「暫停」出貨。農委會主委陳吉仲表示，六龜蓮霧被禁是不正確訊息，兩岸貿易不受影響，籲媒體報道要先跟農委會確認。

陳吉仲指出，目前經跟高雄市農業局了解後，發現是貿易商自己的決定，所以兩岸貿易沒受到影響；也要呼籲所有的外銷業界人士，其實只要確保農產品品質，貿易市場就可持續進行。

農委會副主委陳駿季表示：「目前為止我們並沒有收到任何訊息，蓮霧被大陸官方禁止輸入到大陸去」。他還指，現在最怕的就是謠言，因為市場的價格會因謠言產生波動，他們已要求農糧署積極地跟產地的農會作出說明。

農委會防檢局則表示，經了解後，應是大陸一些業者目前觀望官方「禁令」是否會擴大，因而私自要求台灣方面延後出貨。本月25日及26日，防檢局曾跟大陸方面聯繫，對方只表示，僅暫停鳳梨進口，完全沒有討論到蓮霧的狀況，另外，他們目前也未收到大陸任何通知，要暫停進口蓮霧。

農業局代理局長王正一稱，經農業局跟農會聯繫，確認這只是一間中國貿易商下周「暫停」出貨，僅屬個別貿易商行為；並不是禁止進口，請農民勿太驚慌。

農委會防檢局副局長鄒慧娟表示，看到新聞後，分局已經立刻查問部份業界人士，目前輸往大陸的蓮霧都屬正常，也沒有從「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台接獲相關訊息。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，六龜蓮霧禁止輸華一事，尚未收到大陸官方正式消息，目前只是從貿易商那裏聽到的風聲，農委會將會進一步確認。

蓮霧是台灣銷往大陸的五大水果之一，根據農業統計年報，全台種植面積逾５,000公頃，年產量逼近60萬公噸，主要產區在屏東、高雄、宜蘭及嘉義等縣市。六龜是高雄蓮霧最大產區，種植面積近400公頃，栽種品種蜜風鈴為主。其中，高雄六龜出產的「蜜風鈴」蓮霧幾乎全數外銷大陸，年產值約10億元新台幣（約2.8億港元）。

另外，自大陸暫停進口台灣菠蘿後，外界擔心大陸會否再找其他水果開刀。業界更一度揣測會是出口量第二高的釋迦（番鬼荔枝），但釋迦盛產期已過，有學者因而推測中方若要下手，可能芒果中招的機率還比較高，並直言如此暫停進口根本是政治手段，「和中國做生意就是有這種風險」。

中央社/ 台灣《蘋果新聞網》/ 聯合新聞網

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