日本共同社報道，26日從美國專家的調查獲悉，中國軍方很可能在位於內蒙古自治區的吉蘭泰基地，新設至少16處被認為是洲際彈道導彈（ICBM）的發射設施。分析衞星照片並滙總論文的智庫美國科學家聯合會核訊息項目主任克里斯滕森（Hans Kristensen）受訪時指出，「增強設施有提高對美國反擊能力的意圖」。

克里斯滕森透露，位於沙漠地帶的軍事演習場在2016年以後分三期，至少建設16處發射設施，其中11處於去年下半年開工。中國此前擁有18至20處發射設施，若新建部份完工，數量將幾乎翻倍。這16處中，有4處將在1年內竣工，其餘將在數年內完成。

各處設施分別保持2.2公里以上間隔修建，克里斯滕森說：「或許是為了防止在一次核襲擊中多處同時被毀」。據稱附近挖掘了兩條長約350米的隧道，從位置和形狀來看，目的可能是防止機動發射裝置和導彈被從上空發現。

分析指，相比原來的使用液體燃料的導彈，新設施適用於能夠更快發射的固體燃料導彈。比ICBM「東風5」型的設施更小，很可能設想對應包括新型多彈頭ICBM「東風41」在內的固體燃料導彈。

克裡斯滕森指：「中國軍方有可能得出結論認為，一邊通過預警系統保護固體燃料ICBM，一邊使用是維持反擊能力的唯一方法。」

日本共同社

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