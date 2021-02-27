康希諾疫苗作為內地首隻國產腺病毒載體武肺病毒疫苗，上周四（25日）已獲國家藥監局批准有條件上市。據率領疫苗研發的中國工程院院士陳薇指，疫苗今年內產量可達5億劑，而且只需接種一次，即可提供半年保護。

接種一次保護半年

據悉，這款名為「克威莎」的腺病毒載體武肺病毒疫苗，由國藥康希諾生物和中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長、中國工程院院士陳薇的團隊所共同開發。她前日接受央視訪問時指，今年的疫苗產量可達5億劑。由於此疫苗只需要打一劑，這意味着疫苗可供5億人接種。她表示，目前資料顯示疫苗的保護期可達六個月，如果半年後疫情仍未結束，可以再注射加強劑，加強劑可令免疫反應提高10至20倍，另外此疫苗可於2至8℃的條件下運輸和保存，並強調接種這款疫苗沒年齡上限。

據康希諾公告指，疫苗在巴基斯坦、墨西哥、俄羅斯、智利和阿根廷等國家已進行第三期臨床試驗。在四萬名受試者的分析數據顯示，單針接種疫苗28天後，疫苗對所有症狀的總體保護效力為65.28%，單針接種14天後為68.83%。疫苗對重症的保護效力則為單針接種28天後90.07%，14天後95.47%。內地目前已批准四款武肺疫苗有條件上市，其中三款屬滅活疫苗，一款為上述的康希諾腺病毒載體疫苗。

央視