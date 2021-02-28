武漢肺炎「吹哨人」、武漢中心醫院急診科主任艾芬指控愛爾眼科醫院涉嫌醫療事故，需為其右眼幾近失明負責。愛爾眼科前員工近日爆料，她在愛爾眼科旗下的重慶愛爾麥格眼科醫院接受屈光手術後，視力反而下降。

本名桑林的網民「幽靈滿世界彩虹」前日（26日）晚間發文指，她於2017年3月入職重慶愛爾麥格眼科醫院，同年8月接受屈光手術，由於主診醫生未按要求，對她詳細講解手術方案和後遺症、禁忌等，她接受手術後第一天，裸眼視力0.25，經過3年多治療，雙眼裸眼視力依然下滑至0.05，矯正視力僅0.2。

該員工稱，由於視力受損，自己過去3年只能待業在家，其間與愛爾眼科有過多次交涉，但進展甚微；此次選擇在微博爆料，是因為艾芬事件一定程度上給了她力量。艾芬也轉發了桑林的微博。

據重慶市獒鑑司法鑑定所為桑林發出的鑑定報告顯示，華西醫大附屬醫院眼科檢查發現桑林雙眼晶體有點狀渾濁，診斷為先天性白內障，重慶愛爾麥格眼科醫院檢查未見相關記錄。最終鑑定意見為「有過錯，無因果關係」，桑林雙眼視力情況目前已達十級傷殘。

2017年8月至2018年10月期間，重慶麥格對桑林手術後視力恢復事項進行免費治療。「2018年10月，醫院告訴我眼睛治不好了。」桑林說，目前她正通過法律途徑解決此事。愛爾眼科董事會秘書吳士君回應內媒記者查詢時稱，愛爾眼科針對任何醫療糾紛都會合法合規地解決。

據了解，屈光手術包括多種旨在矯正眼屈光不正的手術方式。大多數是指在角膜進行的角膜屈光手術，也包括眼內手術方式，如有晶狀體眼人工晶狀體植入、透明晶狀體摘除、晶體置換等。桑林表示，愛爾眼科一部全飛秒手術的價格約2.4萬元人民幣（下同；約2.9萬港元），五折後的價格也在1.2萬元左右（約1.9萬港元）。

愛爾眼科在全國12個省份開設19間連鎖醫院，近幾年財務報告，屈光項目的收入一直在公司主要經營中佔的比重最高，毛利率也最高，在50%以上，去年營業額達6.1億元（約7.4億港元），淨利潤為9,250萬元（約1.1億港元）。

《每日經濟新聞》

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