中國國家主席習近平（圖右）與法國總統馬克龍（圖左）上周四晚（25日）通電話交流，但據後來雙方官方公報發現，馬克龍似乎未有在這次對話中向習提及香港、新疆等議題，事件引起法國政壇及學界不滿，法國總統府事後需澄清事件。

據中法事後的官方通報顯示，習近平與馬克龍在這次對話中，僅對武漢肺炎疫情的多邊回應、中歐投資協定、中法策略性夥伴關係、緬甸局勢等議題進行討論。而法方公開的新聞稿中並未特別提及近期備受爭議的香港及新疆維吾爾族等議題。不少法國政客對馬克龍沒有向習提及維吾爾族議題感憤怒。法國國會議員歐佛蘭將其評為「政治錯誤」，並指：「法國總統顯然應該談及維吾爾族令人無法忍受的情況」。法國戰略研究基金會暨巴黎政治學院教授波恩達茲亦指：「馬克龍沒有向中方提及香港與新疆等人權問題，這讓人無法理解，而且是一個嚴重的政治錯誤。」

法總統府澄清

不過，法國總統府翌日即澄清，表示馬克龍曾在通話中談到新疆議題，呼籲中方盡快批准國際勞工組織關於禁止強迫勞動的各項公約，強調馬克龍在新疆問題上立場明確，在每次與中方的對話都會提及。事實上，法國外長勒德里昂上周三在聯合國人權理事會網上會議，譴責中國「體制上壓迫」維吾爾族，並指新疆是2020年人權出現大倒退的例子之一。

法新社