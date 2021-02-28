（更新內容）中國海關總署上周五（26日）突以「驗出有害生物」為由，宣佈3月起停止入口台灣鳳梨。有報道指，台灣總統蔡英文前年已積極開拓外銷市場，降低對大陸的外銷依賴，日本在大陸宣佈鳳梨禁令後，單日對台的鳳梨訂單大增30%。有估計指，台灣今年輸日的鳳梨達3,500噸，較去年上升62%。

報道引述接近蔡英文人士消息指，蔡英文早就意識到大陸因素帶來的衝擊，由於每逢蔬果盛產，台灣每年都需花費數十億元新台幣強化行銷舒緩產銷失衡，為從根本解決，蔡政府去年開始籌劃生鮮農品深度加工，且將籌組農產品加工國家隊，不僅調控產銷平衡，更能不再受限檢疫因素銷往全球。

該人士也透露，這次大陸阻止入口台灣鳳梨後，除政府總動員啟動因應措施外，也立刻和民間倉儲冷凍冷藏業者洽談，Ａ級鳳梨果實往鮮食路線銷售，Ｂ級的中小果將協調民間業者釋放儲存量能，冷凍鳳梨延長保存期，再轉做果醬、果泥、果汁等加工。

行政院長蘇貞昌今早南下高雄出席二二八事件74周年中樞紀念儀式前表示，以往銷往中國的鳳梨百分百檢驗合格，現突然被指有「甲殼蟲」。他指，台灣鳳梨也銷往16個國家，就連檢驗嚴格的日本，也沒有這樣的問題，所以中國這樣的政策，很不符合國際貿易作法，希望中國不要有政治介入操作。他呼籲，台灣人站出來挺果農、吃鳳梨，而蔡總統下午也會前往大樹區，訪視鳳梨農友共商對策。

農委會主委陳吉仲昨（27日）表示，距鳳梨盛產還有一個月時間，消息披露後，有許多出口到澳洲、越南、新加坡、日本等業者主動聯繫，若原外銷中國的鳳梨都能順利轉單到其他市場，鳳梨年產量會持續維持40萬噸。而昨日供日本的訂單已上升30%。

據了解，台灣政府評估，今年鳳梨外銷至日本的噸數，將較去年增加至少62%，由2,160噸增加至少近3,500噸，產值有望突破1.5億元（約4,200萬港元）；另從去年開始，因預期將受大陸因素衝擊，農委會已讓外銷市場倚賴中國（96.9%）的鳳梨、釋迦，往中東、美國、馬來西亞等國試水溫。

另外，台灣駐日代表謝長廷今日在Facebook表示，可以考慮在日本28座東京奧運台灣選手接待城的小學營養午餐提供鳳梨做宣傳。

大陸發出鳳梨禁令後，時事社和日本經濟新聞指出，大陸此舉是企圖動搖台灣的蔡英文政府。

不少日本網民則留言「好吧，日本人大家一起多吃台灣鳳梨吧」、「請出口到日本，我會買」、「台灣鳳梨上下都甜，連芯都可以吃」。

《自由時報》／Facebook／中央社

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