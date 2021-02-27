台灣菠蘿（鳳梨）被大陸以防止傳入有害生物為由，暫停進口，消息在台灣引起極大關注，甚至較共機頻頻「入侵」帶來更大震撼，或許這正是中共對台「統戰」的預期範圍內，情況如同多年前大幅縮減遊台旅行團以及「自由行」配額，「以經逼政」打擊民進黨政府選情一樣。有學者早已將中共這套手段稱為「巨蟒戰略」（Anaconda Strategy）——隱伏在華麗堂皇的大廳天花吊燈處的巨蟒，讓人活得紙醉金迷的同時，終日惶恐，處於不知道牠何時掉下來咬人的心理陰影下約束自己行為。當然，這亦少不了吊燈下一眾利益代理人「賣力」配合演出，將恐懼感、無力感極大化；到大家發現真相時，已被這條巨蟒緊緊纏住，喪失反抗能力，最終窒息而亡。

「吊燈內的巨蟒」這概念，最先由美國著名「中國通」林培瑞（Perry Link）在2002年撰寫的一篇同名文章〈China：The Anaconda in the Chandelier〉中提出，原本是用來比喻中共對國內知識分子所施加的心理壓力及無形操控，讓他們自覺活在白色恐懼中，但從不知道官方的所謂底線，繼而亦步亦趨，習慣自我審查，避免惹上麻煩或招致牢獄之災。隨後，有學者引伸「吊燈內的巨蟒」這概念，用來描述中共對香港、對台灣，甚至對外的政策戰略方針，亦即所謂的「巨蟒戰略」。

例如2014年爆發佔中運動期間，時任浸會大學政治及國際關係教授戴高禮（Michael DeGolyer）就曾撰文警告，中共正對港施展一種「巨蟒計」—— 如同巨蟒般把獵物纏緊，直至獵物慢慢窒息死亡。今天看來，香港過去的局勢發展，似乎不幸被他言中。

至於台灣學術界，亦在差不多時間察覺中共的「巨蟒計」。台灣學者吳介民、黃健群等人2017年曾以林培瑞「吊燈內的巨蟒」作靈感，出版《吊燈裏的巨蟒：中國因素作用力與反作用力》一書，詳細分析中國對台灣進行全方位的「統戰」略策，以及台灣如何在「市場的誘惑」與「政治的威脅」中掙扎。該書狠批中共玩弄「政經權術」（Political Economic Statecraft）， 以為操作物質誘因就可以收買人心，再「借市場之力，行政治之實」，大肆跨境操作統戰政治目標，實行「溫水煮青蛙」，讓台灣人上釣後自我麻痺，「敵我意識」不明，任由宰割。

這就是中共過去對台灣「以經逼政」或「以商圍政」的終極盤算，早在當年陳水扁上台時已開始進行；到馬英九時代，台灣經濟已相當倚賴大陸，當中旅遊業尤甚。根據台灣觀光局與移民署統計資料，大陸自由行遊台旅客在2015年時達到高峯，超過330萬人，其中約130萬人是自由行。但自2016年5月蔡英文當選總統後，中共開始控制遊台旅客人次，令台灣旅遊業界叫苦連天，兩岸關係惡化甚至被認為是台灣經濟轉壞的其中一個主因。

除了旅遊業，台灣農產品出口市場近年亦向大陸傾銷。過去，台灣無論藍營或綠營執政，都傾向以補貼來爭取農民支持。而南部農民一直傾向支持綠營，但水果一類農產品保存期有限，唯一最快銷售渠道，就是直接賣往大陸，這正是民進黨的「軟筋」。馬英九執政期間，台灣與大陸關係良好，台灣水果即使每次豐收，出現供過於求，都可以靠賣往大陸盡量消化存量。然而，蔡英文上台後，這渠道不再暢通無阻。

事實上，中共以惠台政策吸引台灣水果銷往大陸，十多年來台灣對大陸市場依賴程度由1%暴增至超過80%，但大陸水果進口台灣的依賴程度卻從未超過2%。因此，兩岸關係變動而導致水果貿易遭遇阻礙，台灣受到的經濟與政治衝擊將遠大於大陸。這亦是中共「巨蟒戰略」的最重要一環，再加上中共在島內「利益代理人」落力配合演出，將恐懼感與無力感極大化，令台灣人如芒在背。國民黨在2018年地方選舉中大勝，或多或少是因為此「中國因素」影響。

當然，中共的「巨蟒戰略」也會產生反作用力，包括令台灣人對大陸更厭惡，其他方的網民亦有可能同仇敵愾，聯手起來以民間力量撐台灣，中共「惡霸」形象將更加深入各國民心；而強烈的危險意識亦有可能加深台灣年輕一代追求「國族」的認同，這豈不正正是中共所不樂見？想當年，中共叫停陸客到台旅遊，意圖打擊島內經濟，台灣也能捱得過，還靠推動新南向政策開拓其他市場，即使2019年及2020年全球經濟下滑，台灣GDP亦分別有2.73%與2.98%增長，只是去年遇上武漢肺炎疫情大爆發，讓全球旅遊業同時陷入困難，才逼得島內旅遊業不得不轉型謀生。

雖然外界預計大陸封殺台灣農產品的招數陸續有來，但從澳洲早前對抗拒中共「巨蟒戰略」的經驗來看，也並非全無出路，至於代價是否大得無法承受，值得深思。至少台灣的經濟根基深厚，兼且已有一定程度的國際化，相信還有一定反抗能耐，不會這樣容易就範，中共若想影響台灣政治走向，乃至明年地方選舉結果的如意算盤，未必打得響。

花生評論員

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