中國國家主席習近平日前宣佈，中國逾7億農村貧困人口脫貧，「脫貧攻堅戰全面勝利」之際，社科社發表被視為「國家賬簿」的《中國國家資產負債表2020》新書。報告指，內地總體金融風險仍處高位，且有向政府和公共部門集中的趨勢，廣義政府或公共部門承擔的金融風險約佔6成，社會總負債則達980.1萬億元（1,173.3萬億港元）。報告又特別提到，內地人均社會淨財富約為48.2萬元人民幣（下同，57.7萬港元）。不過，報告未有提及，量度內地貧富懸殊的堅尼系數或相關財富分佈的數據資料。

《中國國家資產負債表2020》編制了2000年至2019年，共20年間中國國家資產負債表的數據。據新浪網報道，中國社會總資產由2017年的近1,400萬億元（1,676萬億港元），升至2019年的1,655.6萬億元（1,982萬億美元）。至於負債，2019年的社會總負債達980.1萬億元（1,173.3萬億港元），社會淨資產為675.5萬億元（808.7萬億港元），其中人均社會淨財富約為48.2萬元。其中居民部門財富為512.6萬億元（613.6萬億港元），居民人均財富約為36.6萬元（43.8萬港元）。

報告書指，40多年的改革開放，內地累積了大量財富，但同時也累積了不少「體制性、結構性」的問題和風險。習近平任內提出「三大攻堅戰」，即精準脫貧、污染防治、防範化解重大風險，內地官方以「防範化解重大風險」作為「三大攻堅戰」之首。

報告書指，經過3年多的治理，風險緩解。從金融槓桿率來看，其峯值出現在2016年年底，至2019年，金融槓桿率回落至2013年左右的水平。不過，這本「國家數簿」指出，內地總體金融風險仍處在高位，且有向政府和公共部門集中的趨勢。

報告指在武漢肺炎疫情衝擊下，內地宏觀槓桿率大幅攀升，總體金融風險進一步上升。截至2020年第三季，內地宏觀槓桿率達到270.1%，與全球槓桿率273.1%非常接近。

談及2018年的風險分怖，金融機構與政府部門風險承擔比重居前兩位，金融機構佔54.5%，政府部門佔17.7% ；其餘分別為居民部門的9.4%，企業部門13.8%，以及國外部門為4.6%。

書中提及，「考慮到中國金融企業絕大部份為國有經濟性質，再加上即便是民營金融機構，最終也有一個政府救助問題，因此相關風險損失最終還是要由政府買單。」假設金融機構的80%都由政府來擔保，最終政府部門所承擔的金融資產風險為61.3%。

至於負債，2018年內地實體經濟總債務中，企業部門佔63.1%，居民部門則為21.8%，政府部門為15.1%。書中估計，國企債務佔企業部門債務的比重，從2015年年初的57%，上升至2018年年底的67%。從資產或負債角度分析，廣義政府或公共部門承擔的金融風險約佔6成。

自由亞洲電台／ 新浪網

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