南海局勢有升級趨勢。央視昨日報道，解放軍南部戰區海軍遠海聯合訓練編隊近日組織主炮對海射擊、防空反導等多課目實彈射擊演練，以測試對來自遠海多輪導彈襲擊的反應能力。而廣東海事局前天已發佈航行警告，南海雷州半島西部、北部灣的海域將有長達一個月的軍事演習。

央視的報道指出，解放軍南部戰區海軍遠海聯合編隊，由銀川號導彈驅逐艦、衡陽號護衞艦、五指山號兩棲船塢登陸艦與查干湖號綜合補給艦組成，近日在「大洋深處」連續進行主炮對海射擊丶防空反導等多項科目的實彈射演練，並指通過模擬敵方導彈多波次密集攻擊，有效檢驗包括艦載導彈丶近程防衞等艦艇武器系統對導彈的作戰能力。

不過，報道並未有交代所謂的「大洋深處」，是在南海或是太平洋的哪一處海域。不過，去年同樣是解放軍南部戰區海軍遠海聯合訓練編隊的遠海演練，當時同樣也是以「大洋深處」來形容，事後有內媒指，「大洋深處」的海域已經逼近夏威夷，間接點出其遠海訓練的針對對象，就是美國。

中國海事局官網前日則顯示，廣東海事局發佈航行警告，稱南海雷州半島西部海域將有軍事訓練，演習時間自3月1日至3月31日，長達一個月。

由北京大學海洋研究所主持的智庫「南海戰略態勢感知」計劃昨日在微博披露，美軍一架RC-135U偵察機昨晨從沖繩起飛，經巴士海峽前往廣東外海偵察，距離中國領海基線最短距離只有46.65海里（約84.4公里），真實情形也許更近 。

據悉，美國海軍近日頻頻在南海活動。本月5日，美國「麥凱恩」號（USS John S. McCain DDG-56）導彈驅逐艦進入西沙海域；17日，美軍神盾驅逐艦「羅素號」（USS RUSSELL DDG-59）進入南沙群島；26日，美海軍「無瑕號」（USNS Impeccable, T-AGOS-23）測量船在西沙海域。

至於法國海軍兩棲戰備艦隊（ARG）則駛往日本參加「珍娜2021」演習，這支由「雷電」號兩棲攻擊艦和「舒爾庫夫」號護衞艦組成的艦隊，將在往返途中兩次通過南海。

新浪網／台灣《自由時報》

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