台灣面對大陸絕對的軍事優勢及越趨升級的施壓下，不斷購入美製的先進軍備發展不對稱戰力抗衡。不過，有台灣的資深後備軍官透露，各縣市後備旅人員、裝備不僅不足，有的保存期限還過期，遇戰動員時恐無法滿足增援需求。另外，有美國前國防部長警告，大陸正對台實施「蠶食策略」，逐漸侵犯台灣，呼籲美政府明確表態協防台灣。

據資深後備軍官向台灣《蘋果新聞網》透露，台灣各縣市後備旅裝備有輪車、兵工、化學、工兵、通信、經理、軍醫等7類，但除了步兵的輕、重兵器及工兵裝備已大部份囤儲外，其餘均有缺裝現象，且輕、重兵器及工兵裝備的妥善率堪憂，無法滿足作戰需要。

他又表示，目前士兵的彈藥基本攜行量已滿足單位編裝；化學裝備，如括防護服、個人防護包、偵檢（消毒）器、各類解毒針等，部份仍屬缺裝狀態或已逾時效；通訊裝備缺裝狀況普遍；棉被與炊食器材三個營中有兩個欠缺；軍醫裝備也不足，無法滿足動員編成所需。

該戰備軍官擔心，大陸武力犯台時，現行防衞作戰常備部隊兵力不足守備，須配合後備動員部隊編成才得以支援作戰，因此，後備動員的速度將是成敗關鍵。

他指出，後備旅僅有14員的編制（含軍械士、輪保士、後勤士、經理士及無線電話務士等5員），卻需負擔全後備旅的後勤整備工作，無法確保裝備妥善狀況。而戰時急緊動員令要求在24小時內完成，但後備旅僅有14員的編制以及經驗不足，無可能完成有關軍事動員需求。

對此，後備指揮部強調，目前後備旅之各項裝備均按計劃囤儲，受空間限制優先以滿足輕、重兵器存放，其餘工兵、經理、化學及通信裝備，則依各庫儲空間大量囤儲，無法滿足囤儲需求之單位，則以代囤方式存放於各作戰區相關裝備庫房，可隨時依需求提領。

另外，美國前國防部長蓋茨（Robert Gates）於《華盛頓郵報》舉辦的網上座談會上，形容台灣在中美多方面競爭下局勢「非常危險」。他指，中共總書記習近平致力在任內「將香港和台灣重新收回中國，讓他達成跟毛澤東一樣的地位。」

蓋茨表示，隨着中共軍力增強，他推斷習近平可能會採取「蠶食戰略」（Nibbling Strategy），一點點地拿下靠近中國周邊的台灣所屬島嶼，同時不斷派軍機及軍艦等跨越台海中線，持續威脅性的舉動。

蓋茨認為拜登政府應該放棄美國長年在台海地區採取的「戰略模糊方針」。他說：「我們應告訴中國，若他們無緣無故地對台灣採取行動，美國將支持台灣；同時也告訴台灣人，若單方面採取行動以尋求獨立方式改變現狀，就只能靠自己了。」

台灣所屬的金門、馬祖等島嶼，距離大陸最近，當中金門距福建廈門最近僅1.8公里。

台灣《蘋果新聞網》／自由亞洲電台

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