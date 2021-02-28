兩岸疫情最新數字：內地周五（27日）新增6宗確診，全部為境外輸入，分別是福建2宗、雲南2宗、天津1宗、廣東1宗，另外上海有1宗境外輸入的疑似個案。大陸累計確診89,893宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診955宗，死亡個案9宗。

（新增內容）當局表示，再有兩批中國生產的武漢肺炎病毒疫苗活性藥物成份運抵巴西里約熱內盧；這兩批活性藥物成分於上周四（25日）從中國出發，而本月內已有三批中國疫苗活性藥物成份運抵當地。

國藥研發的武肺疫苗今日正式上市，也是繼科興生物、康希諾生物後，內地第三個獲批附條件上市的疫苗。據報，武漢生物製品研究所的生產疫苗車間已投入運作，年產量可達1億劑次。

另外，江蘇省句容市稱，當地一間企業進口的貨物中，從烏茲別克進口甘草酸粉和外包裝上發現病毒，強調涉事貨物均已封存，未有投入使用或流入市場。疫情防控指揮部其後對直接接觸該批貨物的兩人進行核酸檢測，結果均為陰性，並實施集中醫學觀察。

雲南新增2宗境外輸入確診病例，患者均為中國籍，並由印尼輸入。

國家衞健委網站／新浪新聞／央視

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！