今天是台灣228連假第二天，台北市各觀光景點湧入大量車潮及人潮，包括現正舉辦鬱金香展的士林官邸、台北動物園、陽明山及兒童新樂園等地都大塞車。原本在春節期間發佈的旅遊人潮警示已結束，各觀光旅遊地區的車潮則需透過市政府路況小組及時反應及處理。台北市交通局表示，該局與工務局及警察局成立即時路況群組，一旦車潮多就立即派員至現場疏導，也呼籲民眾到旅遊景點多搭乘大眾運輸。

士林官邸從2月25日起開始舉辦鬱金香展，展期至3月7日止。士林官邸統計今天開展截至中午，已吸引3.6萬人次到訪，較往常人潮多出一倍以上，相對車潮也不斷湧入士林官邸周圍，引起部份民眾抱怨。

台北市動物園從上午9時開園至下午5時閉園，今天單日湧入超過3萬人入園，創下5年來第三高紀錄，穿山甲館等還實施人流管制，甚至有民眾說在園內買麥當勞要排隊超過一小時，動物園也請民眾入園仍要遵守相關防疫措施，入園實施量額溫、實名制，要攜帶身份證等證件，並要配戴口罩。

此外，各地景區也是人逼人。台中武陵農場紅粉佳人櫻花爆開，吸引滿滿人潮湧入賞花，每天總量管制6,000人進入；福壽山農場千櫻園的昭和櫻也開約8成以上，同樣吸引賞櫻群眾；谷關溫泉區也從上午10時許開始，車潮不斷湧入，塞爆谷關兩座多層停車場及周邊道路，預估單日就湧入上千輛車，車陣綿延約2公里長。溫泉區陳姓商家表示，車子真的好多，很久都沒有這種情況了，比春節假期還多人。

武陵農場副場長胡發韜說，武陵櫻花季到3月1日結束，但後續仍有稀有品系陸續綻放，從南到北約有600公頃、總長約6公里，目前賞櫻熱點在桃花莊、兆豐茶園的富士櫻，還有琉球緋寒櫻、霧社櫻在3月中旬都還可以前往觀賞。梨山賓館副總林閔政則表示，連續假日梨山地區一房難求，沒有事先預約房間，幾乎找不到住宿的地方。

南投日月潭也是遊客大爆發，一名從新竹來的吳小姐向台《蘋果新聞網》爆料，中午在九族文化村搭纜車，抵達日月潭站時嚇了一跳，每一層樓都是密密麻麻排隊搭纜車的遊客，估計至少好幾千人，「有如喪屍一樣」，嚇得他們不敢逗留，立即再排隊2個多小時搭回九族，「實在太誇張了」。根據她提供的照片，日月潭纜車站大廳都是人，等待搭纜車的人潮更是擠在走道上，從1樓排到4樓繞了好幾圈，纜車站外的停車場也是爆滿，相形之下，九族文化村雖然也是人多，但還不致於感到擁擠。

明天（3月1日）是228連假最後一天，交通部高速公路局預估將有不少返回工作地點的車流，國道交通特性以北向為主。同時，當局預料有8大易擠塞路段，多以北向為主，多於明日約下午3時後開始出現大塞車，部份路段恐會一路塞到晚間8、9時，其中國5北向明早10時就會開始車多，恐一路塞到晚上8時，是行車時間是平日的7倍。另於明天下午2至9時，國5高速公路北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向路口實施高乘載管制。

台灣《蘋果新聞網》

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