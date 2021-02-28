內地當局不停地成立各種各類的「領導小組」，近日一個名為「全國教育整頓領導小組」的架構被公開。這個小組由中央政法委書記郭聲琨出任組長，這個小組昨（27日）在北京召開、號稱有20萬人參與的動員部署會議後，吉林省委書記景俊海和雲南省委書記阮成發即時召開本省的會議，同時出任全省政法隊伍教育整頓領導小組組長。

全國教育整頓領導小組昨日召開的會議，表示小組成立的目的，是要加強教育整頓政法隊伍，以達至「思想上、政治上、組織上、作風上進一步的純潔隊伍」。會議指出，目前全國的政法隊伍教育整頓有四項任務，即築牢政治忠誠、清除害群之馬、整治頑瘴痼疾、弘揚英模精神，在學習教育、查糾整改、總結提升等三個環節仍要提升。

這次會議亦將這個小組的架構曝光，小組組長由郭聲琨出任，8名副組長則分別為公安部部長趙克志、最高人民法院院長周強、最高人民檢察院檢察長張軍、中央紀委副書記喻紅秋、中央組織部副部長兼國家公務員局局長傅興國、中央政法委秘書長陳一新、國家安全部部長陳文清，及司法部部長唐一軍。

中國最多的就是人，不時當局舉行會議，都會號稱有數以萬計民眾「參與」，例如去年武漢肺炎期間，中共總書記習近平去年2月23日召開統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議，他當時號稱這個會議有17萬人參與。

《北京青年報》

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