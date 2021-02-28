第十三屆全國人大四次會議和全國政協第十三屆四次會議（下稱：全國兩會）將於下周四（3月4日）起在北京召開，加上北京西城區一間餐廳早前發生爆炸，當局陸續加強保安維穩措施，不僅要求對進京郵件快件全面實行「二次安檢」，身處北京的異見人士亦受到更嚴格的監控，有上訪民眾則遭強制遣返。

《美國之音》（Voice of America, VOA）周日（28日）引述因長期批評時政曾三次入獄服刑的資深記者高瑜，指由於疫情和財務原因，她今年兩會期間不會「被旅遊」，但警方曾告訴她「肯定國保會上門來」。她又透露，自己的兒子原本在一間非政府公益組織工作，但去年有當局官員致電該組織要求辭退她兒子，結果兒子至今仍失業。

高瑜表示，除了抓人懲辦之外，「砸人家飯碗」已經成為北京當局恐嚇封口異議人士的招數，其中一個備受關注的例子是湖南維權人士歐彪峰的妻子、幼兒園英語教師魏歡歡被無端下崗。歐彪峰去年11月因幫助曾向國家主席習近平畫像潑墨而被稱為「潑墨女孩」的董瑤瓊，而被當局以「煽動顛覆國家政權」安排監視居住。高瑜分析指，今年兩會對於習近平謀取再次連任、恢復領導人職務終身制是至關重要的會議，因此當局必須確保安全無誤。

來自遼寧省的上訪人士姜家文亦稱，他在元宵節（26日）當天下午在北京被截訪，並透過短訊指警方派人將他圍困在房山區他暫住的民房，被捕原因未明。姜家文於2001年11月被人故意傷害致重傷，但丹東市公檢法（公安、檢察院及法院）包庇疑犯，他因而開始上訪維權，被勞教5次共5年，判刑一年半，行政拘留和關「黑監獄」各將近20次，被關押時間累積長達100多個月。

維權律師余文生的太太許艷則表示，去年兩會期間她被國保監控約20天，今年亦大有可能繼續監控。余文生於本月11日獲得馬丁‧恩納斯人權獎（Martin Ennals Award），他曾於2018年初發表《修憲公民建議書》後被捕，徐州市檢察院去年6月致電家人，指余文生一審判囚4年、剝奪政治權利3年，他不服上訴，二審維持原判，將關押至明年3月1日。

《美國之音》／《蘋果》資料室

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