北京對台灣的小動作不斷，繼禁止台灣菠蘿進口，中共中央、國務院近日公佈的「國家綜合立體交通網規劃綱要」，竟然將「台北」納入當中，號稱要在2035年修路到台北。網民都認為中共的背後「不單純」，除認為是「大內宣」，更諷刺「規劃一下電梯蓋到月球我也不意外」。

這份《國家綜合立體交通網規劃綱要》在上周三（24日）公佈，在綜合立體交通主骨架佈局示意圖中，展示未來15年需要建設的交通要道，包括京津冀、長三角、粵港澳都有份，在「京津冀-粵港澳主軸」中竟然寫着「支線：阜陽經黃山、福州至台北」。

有網友質疑這份《規劃綱要》的背後原因似乎不單純，「恐怕又是中國另一波文攻武嚇」，可是，網民卻認為，這份規劃的示意圖，「看起來隨便到像隨手畫畫的，完全沒有考慮地形」，諷刺地留言：「我也常幻想我有鐵路到日本、菲律賓啊！」

內地一早已經有「京台高速公路」，從北京起一直到福建的福州市的平潭縣，亦有京台高速鐵路，也是只建至平潭縣，然而，在現時兩岸分治的政治環境，建跨越逾百公里台灣海峽，完全不可能。

中共已經不是發佈包括台灣的各種規劃，之前的《中長期鐵路網規劃（2008年調整）》、《369海峽鐵路網》、《十二五規劃綱要》等等，都聲言要將台北納入大陸的交通網絡，到規劃到期，這些規劃都沒有一項可以實現。

《中國交通報》

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