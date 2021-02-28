北京當局以台灣鳳梨（菠蘿）有病蟲害為由，明（3月1日）起禁止進口，卻激發台灣人團結起來，大量購買菠蘿。台灣政治學者批評，北京當局的做法實在蠢，根本不能動搖民進黨、總統蔡英文，更稱：「國台辦如此蠢，讓我放心不少。」

范世平在Facebook上分析，這次波蘿之戰的肇因，北京當局表面上說是「介殼蟲」，實際上根本就是政治。他向大陸國台辦提出七問：這次禁運菠蘿是否要逼蔡英文承認「九二共識」？要讓蔡英文的支持率下跌？告訴陸委會別想兩岸「春暖花開」？讓農民討壓民進黨？教訓盛產菠蘿的屏東、台南？打擊民進黨幫助國民黨？還是要讓台灣人「臣服、更喜歡」大陸？不過，范世平認為根本任何一項都做不到，反而會讓台灣民眾看清楚大陸的真面目，更討厭北京當局，認為中共不守誠信。

范世平質疑北京當局宣佈禁運有何用意，不排除只是「單純發洩一下對蔡英文的不滿」，他認為：「國台辦如此蠢，讓我放心不少。」

台灣當局亦不斷為菠蘿尋找出路，除教育部表示會將菠蘿入菜，作為學生的營養午餐，也呼籲軍方採購。當兵時曾當過排長、管過伙房的律師林智群在FB上設計一系列的菠蘿菜單，讓網民看得傻眼，從早餐到晚餐，所有菜式都有菠蘿作材料。

不少網民看過後，紛紛表示「還好我退伍了」。有網民反問作為排長的林智群會吃甚麼？他回答：「麻煩外賣給我一份大麥克（巨無霸）！」

Facebook／台灣《蘋果新聞網》

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