中國的「戰狼」外交已被西方媒體視為帶有侵略性與冒犯性，卻不時因為扭曲是非曲直而鬧笑話；想不到就連普通內地人，也給外國人態度自大的感覺。美國智庫亞洲協會日前邀請曾派駐中國的媒體記者談論對中國和中國人民的印象。其中有記者表示，中國人展現出乎他意料的自信，甚至有些太過自大。另有記者指出，美中的價值觀實在太不相同，建議拜登政府只能「頂回去」。

美國之音報道，彭博通訊社社論版主編蘭德曼（Jonathan Landman）受邀參與亞洲協會座談，被問及對中國最深刻的印象時表示：「給我留下最深印象的是和我交談的中國人……但是我交談的人，他們不是特別謙遜， 他們展示的是自信， 有點過分自信了，甚至有點理所當然的自大」。

蘭德曼表示，這與他印象中的中國完全不同。他說，去中國之前，他對中國的印象來自美國記者和作家對中國的報道。他說，在這些描述中，他看到的是中國人如何掙扎着走向現代化。

蘭德曼沒有探討中國人為甚麼會有這樣的變化，但加州大學默賽德分校政治學副教授黃海峰，對中國人從改革開放初期的自卑到目前過分自信的心態變化有過研究。他最近在自己一篇題為「從月亮是外國的圓到厲害了我的國：中國如何誤解世界」的論文中寫道：「有關中國崛起的官方宣傳無處不在，社會對（過去）自卑情節的強烈反感，推動社群媒體流行性的敘事，誇大中國力量並要求匹配的尊敬，在這一轉化過程中起着至關重要的作用。」

黃海峰2020年3月的一份調查報告更指，中國人高估了自己在全球的形象和受歡迎度。

美國國際事務及外交政策研究領域最具影響力的學術雜誌《外交事務》（Foreign Affairs）副總編輯沃格特（Justin Vogt）說，他在中國最大的困惑是中國的普通老百姓其實挺認可中國共產黨執政的合法性，對政府也有基本信任，但他不明白為甚麼共產黨還是對老百姓那麼恐懼，必須要壓制異議、壓制言論自由。

他說：「我離開的時候，對於共產黨政權如此行事百思不得其解。他們的行為似乎在暗示，他們害怕民眾認為中共政權不合法：打壓異議人士、鎮壓少數民族、扼殺言論自由。簡單地說，如果中共明天突然停止鎮壓少數民族和異議人士，並取消對言論自由的所有限制，我的感覺，只要經濟保持強勁增長，中共的一黨統治或中共建立的制度並不會面臨巨大危險。」

《庫克政治報道》（Cook Political Report）的美國事務編輯沃爾特（Amy Walter）則在座談會中表示，美中價值觀和做事的方法實在太不同，美國只能把中國的做法頂回去。她說：「中國不會為自己的所作所為感到後悔。他們的價值觀不同，他們有關如何趕超，正常商務的界限在哪裏，與我們不同，美國只能頂回中國的做法來保護我們自己。」

她說，拜登政府保留特朗普政府的對中關稅，並提升人權在外交政策中的位置表明，拜登政府將嚴肅應對中國並不只是說辭，而是真的會有所行動。

美國之音

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！