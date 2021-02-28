原食環署署長劉利群升任食衞局常秘後，中聯辦的《文匯》、《大公》指摘她於2019年沒清理「連儂牆」，又指其夫蔡海偉是社聯行政總裁兼公民黨黨員，而社聯曾開放場地給「暴徒」休息，不符愛國標準；新聞統籌專員馮煒光撰文指劉利群表現「不及格」，建議將700多名政務主任人事檔案交港澳辦和中聯辦，其擢升由兩辦副署同意，兼由國安公署審查背景及往績。這是非常恐怖的打着愛國旗號文革行為，向政府官員奪權。

政務主任出身的葉劉淑儀撰文呼籲停止「文革式」批鬥劉利，稱「很多建制派的網上群組及網頁，均鋪天蓋地攻擊她（劉利群）」、「感覺香港像是要掀起一陣文化大革命的風暴」，有政務官向她表示十分擔憂，部份退休政務官亦關注事件，擔心越來越多政官離開，影響政府運作。

葉劉這番呼籲停止文革批評，無非是想收買政務官人心，又或被針拮到肉而感覺到痛。當他們挑起愛國爭論、要求一切以愛國為標準時，土共、愛國者、藍絲的言論越來越左，行動也越來越過火，且左就能極速上位，港式愛國文革就是如此發生。兩報狂批劉利群後，支持者必更瘋狂，林鄭只能棄車保帥，讓劉利群提早或調守水塘。更甚者，更多政務官及高官會被揪出來，指他們子女在外國或有外國籍，或沒全力清剿「暴徒」，總之就是愛國不力不符愛國標準，從而被踢走。

毛澤東發動文革之初，國家主席劉少奇及鄧小平想主導運動，派工作組到各部門單位，名為領導無產階級文化大革命，也就是打倒原有幹部去奪權，同時打壓想造反的學生或職工。劉少奇妻子王光美就是接管清華大學的工作組成員之一，他們一方面奪去校長兼黨委書記蔣南翔的權，將蔣及教師等列為走資派、反動學術權威、牛鬼蛇神等，進行殘酷批鬥，另方面嚴厲打擊造反學生，帶頭反抗的學生領袖蒯大富被打成「反革命分子」，50多人受牽連、兩人自殺身亡。可是，劉鄧扭盡六壬都無法控制局面，文化之火越燒越旺。若毛澤東點燃了文革之火，劉鄧則是煽風者，到火勢一發不可收拾，毛將火引向兩人，一死一倒台！劉鄧都是文革幫兇，最後受其所害。

今天，香港文革之火已被點燃，反對派及年輕人不是被DQ拘捕，就是被《國安法》愛國標準宣誓限聚令等圍堵，反抗乏力，建制派則非常興奮，但隨着愛國運動越演越烈，建制派必被更激烈更左的人批鬥，舊的利益集團被打倒，由新的極左愛國者取代。今日已有人大聲疾呼，要求將來政治委任的司局長、行會成員及立法會區議會議員，本人及其直系親屬必須以香港為常居地，且不能持有外國護照及國籍，則林鄭、鄭若驊、譚耀宗、楊潤雄、葉劉等人必會被淘汰。相信，日後更多人提出更左要求，甚至不能擁有外國資產、不能擁有外國學歷，今日高居廟堂的人，遲早被這把烈火燒身！這是真攬炒！

他朝君體也相同呀！葉劉或許已看到這一天，才有兔死狐悲之籲！但烈火已起，真能輕易撲熄？

潘小濤

資深傳媒人

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