設於中國北京的「駐華外國記者協會」（FCCC）今（3月1日）發表年度報告指出，中國政府去年利用防範武漢肺炎的措施、脅迫和縮短簽證期限等手段，限制外媒對中國的報道，又驅逐多名外國記者，甚至有外籍記者被中方拘捕，作為處理外交紛爭時的「人質」，形容中國新聞自由暴跌。

FCCC訪問了150名駐華的記者，沒有一位受訪的記者表示在中國工作情況有改善，而這種情況已連續出現了3年，報告形容，中國動用了所有的國家力量，包括以聲稱用於防疫的監控系統，去騷擾和恐嚇外籍記者、記者的中國同事和採訪對象。

報告亦提到，中國以防疫為由，禁止記者前往敏感的區域採訪，並威脅會對他們採取強制隔離。此外，中方也會利用簽證作為武器，限制外籍記者採訪，過往駐華記者的簽證有限期大多是1年，需要每年更新，但去年至少有13名外國記者只獲批6個月甚至更短的簽證。

駐華外國記者協會又指，有外國記者被中國視為人質，作為中國處理外交紛爭時的談判籌碼。當中，報道新疆維吾爾族遭中國逼迫的外國記者受到的騷擾最嚴重。報告中特別提到去年被中國當局拘捕的央視旗下中國環球電視網（CGTN）澳洲籍記者成蕾（Cheng Lei）、彭博記者范若伊（Haze Fan），以及中方驅逐至少12名美國傳媒機構的記者，報復美國縮少4家中國官媒駐美記者人數。

中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上回應報道，聲稱FCCC的報告內容沒有根據，又指中國當局一直歡迎外國記者在合法情況下到中國採訪，但反對那些對中國存在偏見的報道，以及以新聞自由為名發佈的假新聞。

路透社／《自由時報》

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