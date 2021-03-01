（新增內容）北京當局今日起禁止進口台灣菠蘿（鳳梨），由於事出突然，被外界認為是以政治打擊經濟，卻激發台灣人團結起來，大量購買菠蘿，就連因桃色緋聞而消失螢幕前約1年的台灣藝人羅志祥（小豬），剛復出便豪氣宣佈買200箱菠蘿。大陸官方喉舌《環球時報》昨日則發表社論，反批台灣民進黨政府才是政治操作，但文章又坦承，這是中國被迫得向台灣經濟下手，還表示「禁菠蘿根本不算牌」，警告還會有下一波，並將成為民進黨當局的夢魘。國台辦則於今日傍晚再發聲，指禁止進口台灣菠蘿是完全合理及必要，是正常的生物安全防範舉措，未來會繼續採取嚴格措施管控農產品。

《環時》在社論一開頭便口氣很大地說：「大陸暫停輸入台灣鳳梨，這在大陸方面屬於一個微不足道的調整，而且是出於檢出有害生物、防範植物疫情風險的原因，但在台灣卻成了驚天動地的事情」。

文章反批台灣各界目前挺菠蘿的活動為「政治化操作」，還藉機用進口美豬打擊台灣執政黨，「事實上倒是台當局將貿易政治化的意願極強。他們頂着島內輿論的巨大壓力進口美國萊豬，這是赤裸裸的政治操作可謂路人皆知」。

然而，文章接着竟「露出狐狸尾巴」，坦承禁止台灣菠蘿進口，就是大陸的一張經濟牌，「大陸有那麼多惠台政策，台灣如此小的經濟體竟有上千億的對大陸順差，都是因為大陸長期奉行和平統一的兩岸路線。民進黨當局不應把大陸朝徹底失望的方向推，逼大陸朝台灣經濟下手。一旦走到那一步，『禁鳳梨』根本就不算牌，究竟會有甚麼牌，也完全用不着我們說，留民進黨當局去做一連串的噩夢吧。」

文章最後更狂妄地警告台灣：「接下來他們需要謹言慎行，不要因狂妄而招來台灣根本無法承受的災禍。」

國台辦發言人朱鳳蓮抨擊，民進黨當局刻意歪曲，把技術性問題惡意解讀，藉機攻擊抹黑大陸。對於外界近日關注高雄六龜蓮霧銷陸疑因寒蟬效應，導致個別貿易商暫停出貨，國台辦並未作出回應。

台灣《自由時報》報道，大陸在上月26日突然在無預警下宣佈，從本月起禁止進口台灣菠蘿，但原來在同一天，中國官媒竟發佈訊息指，將加強推銷佔大陸菠蘿產量近4成的廣東徐聞菠蘿，明顯是一次政治操作。

報道指，徐聞過去栽種的超過9成是較粗糙的的巴厘菠蘿，自2016年才開始推廣種植台灣培育的「金鑽菠蘿」、「甜蜜蜜菠蘿」等品種。

另外，遭大陸暫停進口的4萬多公噸菠蘿，台灣農委會原計劃將其中3萬噸轉銷他國，島內認購約2萬噸，但初步統計，兩天內，全台認購量已破2.5萬公噸，預計今日可達3萬公噸；以此估計，大陸拒進口的菠蘿可望很快就能轉銷解決。台灣各界人士則紛紛狂買菠蘿挺農民。

近年在大陸發展、因桃色緋聞而消失螢幕前約1年的藝人羅志祥（小豬），也豪氣宣佈買200箱菠蘿響應，沒想到被大陸網友嘲諷，指他挺台灣菠蘿，很可能是不想再賺中國大陸的錢，「大陸剛開始封殺綠營的鳳梨，小豬就這麼幹？」「內地（大陸）應該封殺羅志祥在大陸的演出，不讓支持台獨份子有滋生的土壤」「這操作，看來在大陸賺錢是徹底沒戲了。」

《環球時報》/ 台灣《自由時報》

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