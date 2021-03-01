微博大V「辣筆小球」仇子明，因質疑去年6月中印邊境衝突中的解放軍傷亡數字，上月20日被刑拘。南京檢察微信公眾號今日（3月1日）公報，仇子明涉嫌觸犯今日才施行的「侵害英雄烈士名譽、榮譽罪」被批准逮捕。另一名，在海外發文質疑事件被網上通緝的19歲網民王靖渝，則遭重慶民警勒令要3日內回國自首，否則在中國的父母「沒有好下場」。

內地官方在上月19日，首次承認在去年6月中的中印邊境衝突造成解放軍4死1傷，並大力宣揚軍人戍邊的英勇。至於對事件有質疑的言論，當局則嚴重打壓，至今已最少有5人被捕，其中仇子明最知名，他是擁有逾250萬粉絲的微博大V。

南京檢察微信公眾號今日指，仇子明涉於2月19日以「辣筆小球」賬號在新浪微博發了2條貶低、嘲諷衛國戍邊的英雄烈士的信息，之後在網絡上擴散，造成惡劣社會影響，2月20日遭刑拘，至2月25日，公安機關以涉嫌尋釁滋事罪提請檢察機關批准逮捕。

檢察機關審查認為，仇子明利用網絡侵害烈士名譽，情節嚴重。根據《中華人民共和國刑法》第299條之一的規定，即「侵害英雄烈士名譽、榮譽罪」，南京市建鄴區人民檢察院依法以涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪對犯罪嫌疑人仇某明批准逮捕。

值得留意的是，仇子明被控的罪名，是在2月26日最高人民檢察院通過的《刑法》補充規定，並在今日始正式施行。

同樣被指侵害烈士名譽的王靖渝，由於身在海外，事發後被內地警方發出網上追捕。王靖渝之後接受美國媒體訪問透露，其在重慶的父母，因事件被警方多次問話、「抄家」及失去國企工作。

王靖渝近日接受美國之音訪問，指事發第二日至今，當地警方每日早上約6、7時，便將其父母帶回派出所問話12小時，不准他們吃飯，威脅要刑拘他們，家外也有人24小時把守。

王靖渝指，內地警方對他作電話威脅，指有辦法在美國或歐洲將他引渡回去，又有派出所以簡訊威脅「限你三日內到我所自首，否則你父母沒有好下場」。

新京報／美國之音

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