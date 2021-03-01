日本《產經新聞》報道，原已延後訪日一年多的中國國家主席習近平，今年亦將不會前往日本展開國事訪問，表面原因是中日兩國仍在處理武漢肺炎疫情，但亦與中國在處理香港、新疆等問題上的表現欠佳有關。報道引述日本官員指出，明年「中日建交50周年」，習近平能否訪日，就要看中國的表現。

報道指，除了看不出疫情何時平息，中國行徑也是阻礙習近平訪日的主要原因。中國海警船去年至今，不斷在釣魚島周邊海域出沒，且尾隨日本漁船，又修改《海警法》允許在與外國船隻衝突時使用武力，均導致東海情勢升高。

報道又謂，中國在人權方面的問題更大，特別是北京當局在香港實施港版「國安法」，逮捕香港民主人士，迫害新疆維吾爾穆斯林，國際社會對中國的目光日益嚴厲。《產經新聞》認為，在這種情況下，如果日本要求習近平以國賓身份訪日，很可能向外界釋放錯誤訊息，誤以為「日本默認中國的作法」。

還有一個重要原因，如果安排習近平以國賓身份訪日，應與日本天皇德仁會晤，這只有在日本國民歡迎的氣氛下才能進行；但日本內閣府二月公佈的民調顯示，77.3%的日本民眾表示「對中國沒有好感」。

消息引述日本高官表示，今年不可能邀請日本以國賓身份訪日，明年是中日建交50周年，習近平能否訪日，那得看中國的表現。

習近平自2012年上台以來，從未對日本進行過國事訪問。2019年6月，習近平到日本大阪出席「二十國集團」（G20）峯會期間，獲時任日本首相安倍晉三邀請以國賓身份訪問日本，雙方原確認在「櫻花盛開時」，但由於釣魚海主權爭議，加上受到北京鎮壓香港反送中運動，以及武漢肺炎疫情大爆發等因素的影響，習近平的訪日行程一再押後。而日本曾表示，若港版「國安法」獲通過，或影響習近平的訪日安排。

《產經新聞》/ 法廣網

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