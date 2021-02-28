中共擴大述職範圍，近幾年除中共中央政治局委員和書記處書記以外，全國人大常委會、國務院和全國政協的黨組成員，以及最高人民法院和檢察院的黨組書記，今年也加入向中共總書記習近平「書面述職」的行列。有分析認為，有關的書面述職機制其實早已確立，黨媒現在不厭其煩把所有述職機關要員列出，旨在強化習的絕對威信。

要求做到「兩個維護」

新華社昨報道，根據黨中央有關規定，包括政治局委員以及上述各個機關的「有關同志」，近期按規定向黨中央和習近平總書記書面述職。習審閱述職報告並提出要求，強調今年是中共建黨百周年，要求他們要做到「兩個維護」（維護習近平在全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導），並切實把黨中央決策部署貫徹落實到各地區各部門去。

2017年10月的中共「十九大」在習近平主導下修改黨章，把「習思想」寫入黨章。習隨後即主持政治局會議審議通過《關於加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定》，當時已列明上述各黨、政府、人大和政協等機關黨組負責人「每年向中央政治局常委會、中央政治局報告工作」。時事評論員劉銳紹對本報稱，過去當局只是未有公開表明述職機制執行到甚麼程度，而這次黨媒首次披露人大、政府、政協以至法院檢察院「四套班子」都要向習述職，目的是要把這類把向習示忠的動制度化和公開化，為習在明年的中共「二十大」進一步鞏固權威鋪路。

新華社/《蘋果》記者