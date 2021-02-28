大陸今天起禁止進口台灣菠蘿（台稱鳳梨），不過禁令生效前夕，高雄一批原本運到中國的「蜜風鈴」蓮霧，昨突被叫停。雖然台灣當局其後證實，僅個別大陸貿易商要求暫停出貨。但消息一出，即引發台灣果農恐慌，擔心再有其他水果被大陸祭旗，因此台灣當局成立農產國家隊，撥款10億元新台幣（約2.78億港元），穩定農產品物價。

昨天一度傳出台灣蓮霧遭對岸封殺的消息，經台灣農委會了解，該批「蜜風鈴」蓮霧來自高雄六龜區，約300箱，總計1,800公斤，並確認只是單一大陸貿易商下周暫停出貨，強調只是個別事件。屏東縣農業處長鄭永裕指蓮霧不耐久放，相信可能個別大陸貿易商擔心會被卡關，所以減少進口量。

台灣知名蓮霧達人王瑞雄，以種植貴價黑金剛蓮霧聞名，他表示目前其產品僅外銷至香港及歐洲國家，沒做大陸巿場，自言幸好有做巿場區隔，目前香港定單約佔三成，暫時沒有變化，對方更打算本月赴台簽約。

農委會：不涉中國官方

農委會主委陳吉仲強調目前除了菠蘿以外，沒有農產品被暫停出貨到大陸，呼籲傳媒報道前先跟農委會確認，以免影響農產品市場及價格。高雄市立法委員邱議瑩亦補充，今次是大陸貿易商主動通知六龜農會暫停出貨，「不涉及中國官方」，希望不會因為個別事件影響蓮霧價格，「如果有心人士要故意操作，讓台灣的農產品崩盤的話，應該要由全體國民一起出來抵制這樣的行為。」

屏東菠蘿率先當造，台灣行政院長蘇貞昌昨在當地開記者會，宣佈成立農產國家隊，撥款10億元新台幣，以外銷、直銷、加工等措施多管齊下，穩定物價，確保農民收入，包括由農委會、地方政府及農民團體提升生產銷售網絡及設備，推廣外銷其他國家，並從國內企業、學校及軍方等加強菠蘿內銷，減低中國禁令的衝擊。當局推出菠蘿專線供企業預購，一天內銷出總計1,600公噸，包括義美及高鐵等十間企業，台灣超級巿場品牌全聯更認購逾萬公噸，蘇貞昌強調「內心非常感動」，呼籲國民放心，也多吃菠蘿，支持台灣農產品。蔡英文總統昨也南下高雄挺果農。

蓮霧每年產量逼近6萬公噸。六龜是高雄蓮霧最大產區，種植面積近400公頃，主要品種為蜜風鈴，以內銷為主，僅兩成外銷，其中大陸佔95%。

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