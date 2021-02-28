農曆新年剛過又是內地的招工旺季，但時代變了，內地民工已「唔憂做」。廣州市海珠區一段3公里長的小路上，近日就站滿招工的製衣廠老闆，他們拿着各種衣服樣辦，舉牌等着路過的工人慢慢挑選。有惠州工廠老闆對《蘋果》表示，現在猶如回到解放前，「近年後生仔如果有得揀都唔想做工廠，唔可以工資太低，又唔想日日加班」。獵頭公司創辦人兼CEO「Son姐」 張慧敏則直言，她認識的開廠的朋友也將廠房搬往柬埔寨和越南，主要原因是「請人越嚟越難，人工越嚟越貴」，有經濟能力的家庭也不希望下一代做工廠。

影片所見，製衣廠老闆舉牌招聘：「裁床一名8,000、拉布一名6,000、尾部二名6,000」，月薪由6,000至8,000元人民幣（下同；7,274至9,700港元）不等，他們還兩手拿着服裝的樣辦讓工人挑選。

製衣廠老闆李愛蓮也無奈地說：「以前是我們工廠挑工人，現在是反了，現在是工人挑我們老闆了，可能這個情況要越來越嚴重，這樣下去。」她抱怨指，現在90後、00後不會做工廠，他們只想自由，寧願打散工，也不做長工，「工錢反正兩夫妻可以做到15,000至16,000元（18,190至19,400港元），到下半年做羽絨可以做到24,000至25,000元（29,100至30,315港元）。」製衣廠老闆每天展示衣服樣辦，如果簡單的還有人接手，但稍為複雜的也不會做了。李愛蓮站了一整天找「大燙」、「裁床主管」的長工，但「今天還沒招到人」。

在製衣廠工作十多年的李先生笑言，一般月薪都有一萬多元，高的有兩萬多都有。他在這條街也在找工作，但只集中找散工，「長工時間太長了嘛，天天找工作，不是年年找，天天找，這個自由嘛。」他坦言，想賺錢就上班，不想賺就休息。

「Son姐」 向《蘋果》分析，中國人離不開「萬般皆下品，惟有讀書高」的心態，在1980年代開始推行的「一孩政策」後，這群孩子長大後，家長都會「死慳死抵想佢哋做啲高尚嘅工作」，還叮囑子女「唔好做得咁辛苦」，「何況講出嚟做工廠，要型唔型，要威唔威，錢又搵唔多」。

Son姐又指，內地近年的工種確實增多，不再限制只困在工廠內，連「血汗工廠」富士康都要搬離內地了。她說：「只係做粒螺絲、刻板嘅工廠作業，已經滿足唔到後生仔嘅存在價值，喺工作入面都得唔到嘅滿足感。」相信製衣廠老闆舉牌招工都效用不大，始終改變不了工作環境，加上國家推動高科技、高技術發展，低技術的製衣業也在內地日漸式微，年輕人都會選擇其他工作也不做製衣工人。

網民也突破了盲點，紛紛留言指：「別騙人了，工時長呢！」「寫着8000，進去2300！」「永遠不要相信資本家！」「年輕人表示：不做傻蛋！」「做服裝的普通工人能拿高工資，只是玩命做出來的，每天14個小時以上，中午吃飯都沒多少，從早做到晚。」「就是現在的人明白了工錢換不來健康，長時間的工作為了生活，到頭來生病了就回到解放前了」。

《蘋果》記者／沸點視頻

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