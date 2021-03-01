去年因武漢肺炎疫情而押後至5月舉行的全國「兩會」（全國人大、全國政協），今年終於回歸至3月舉行，並將於本周四開幕，但會期仍會縮短，至本月11日閉幕。國務院總理李克強周五發表的政府工作報告，將是焦點所在之一。其中「十四五規劃」如何定調、年度GDP目標設定、涉台內容變化、「愛國者治港」如何推動、大國外交等均引起外界關注。有台媒引述大陸涉台學者指出，北京對台政策應不會脫離反對台獨與促進和平統一的總基調，但會「兩手抓、兩手都要硬」，逼台灣重回北京眼中的兩岸關係「正軌」。

去年在武漢肺炎疫情爆發、香港爆發反送中運動的背景下，無論是全國政協的工作報告，或是全國人大會議上發表的政府工作報告，涉台內容都是歷來最短，分別僅39字及104字；李克強在涉台內容中，甚至未提及「一個中國」原則、「九二共識」，並把「和平促進統一」中的「和平」兩字拿掉，引發輿論熱議。雖然李克強隨後在中外記者會上「補鑊」，強調對台策政方針的一貫性，堅持「一個中國」原則、「九二共識」，但仍引起外界關注。

據台灣東森新聞雲報道，大陸涉台學者、華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯坦言，兩岸關係緊張複雜，時刻處於動態調整的過程，但他相信大陸今年在堅持「一個中國（一中）」框架下，繼續推動兩岸和平發展、和平統一的基本方針不會有過大改變。他又指，以1月召開的對台工作會議為例，多半延續過去的基本政策，尋求兩岸關係的穩定。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣則表示，歷屆政府工作報告，涉台內容主要就是兩部份，一是反對台獨，二是推動兩岸關係和平發展、融合發展，「兩手都硬」還是重中之重；他指出，去年大陸採取很多措施震懾台獨，某種程度上，美國也扮演推波助瀾的角色，若今年局勢改變，台海相對穩定，大陸有可能將更多的重心，放回推動經濟、社會融合發展和交流之上。

另外，去年兩會期間，全國人大表決通過港版「國安法」，從近日媒體的報道來看，今年全國兩會幾可肯定會涉及「愛國者治港」以及「改革」香港選舉制度等議題。

日前才提出「愛國者治港」的港澳辦主任夏寶龍，昨日在深圳首天的座談會上表示，中央反覆向香港發出重磅信息，就是一國兩制不會變，現在不變，以後也不會變。不過，與會的全國人大前常委范徐麗泰已提出，應取消行政長官選委會的區議會代表，以及立法會5個超級區議會席位，部份立法會議員更應由行政長官選委會提名及選出。

至於在中美惡鬥、天下圍中、疫後復蘇挑戰複雜嚴峻的大格局下，全國人大代表將如何審議「十四五規劃」，以及政府工作報告，將牽涉到未來5年，甚至15年的經濟與社會發展。

去年10月中共五中全會召開，審議通過關於制定「十四五規劃」、2035年遠景目標的建議，提出內外「雙循環」的發展模式，重點提及科技創新包括半導體、新能源、航天及醫藥醫療等，將新基建作為重要的產業政策方向，如5G、大數據、互聯網等，推動達到全面建成小康社會的目標，這將在兩會召開後，成為中國大陸新時代的發展政策主軸。

台灣東森新聞雲

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