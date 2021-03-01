中國電訊設備製造商華為副董事長兼財務總監孟晚舟（49歲）引渡美國案，將於加拿大時間3月1日在溫哥華卑詩省最高法院再次開庭，不過，據美國《華盛頓郵報》報道，今次開庭焦點將會是美國前總統特朗普，預料孟晚舟律師團隊將會針對過往聽證會已遭特朗普「塗毒」（poisoned），以致無法繼續被理智地認為是公平並應該中止，作出爭辯。

另據當地華文媒體報道，今次聆訊中，法院將審理孟晚舟一方律師提及關乎濫用流程的4個分支論點：政治動機、非法拘留、重大遺漏和錯誤陳述，以及違反習慣國際法的行為：

1.在特朗普領導下，美國試圖利用孟晚舟的引渡程序獲得政治和經濟利益。特朗普曾公開表示利用引渡孟晚舟作為槓桿，以期與中國達成貿易協定。美國將孟晚舟用作「討價還價的籌碼」，剝奪了孟的權利，這對法治和司法系統的完整性極具冒犯性。

2.加拿大不同政府機構持續有系統地侵犯孟的《憲章》權利。為了美國聯邦調查局和其他美國機構的利益，加拿大邊境局（CBSA）、加拿大皇家騎警和美國策劃並合作對孟在溫哥華國際機場非法拘留，搜查和審訊，行動包括出於犯罪調查目的搜查及沒收她的電子設備，隨後又有各種掩飾和不當行為，包括加拿大皇家騎警一名證人離開加拿大拒絕出庭作供和銷毀了他的電子郵件。華為認為，這些做法一再和連續地侵犯孟的《憲章》權利，濫用程序。

3.特朗普領導下的美國司法部在其針對孟的案情摘要中省略了關鍵證據，從而誤導加拿大。

4.孟女士的案件違反習慣國際法。國際法不允許一國對與該國沒有實質性和真正聯繫的行為在域外主張刑事管轄權，孟被指控的行為與美國沒有任何聯繫，美國對孟的指控及其提出的引渡要求是基於非法行使管轄權，是進一步濫用程序。

報道指，若法院認為這些行為構成了濫用加拿大司法程序，則引渡程序會終止，孟亦會獲釋。加拿大華為則在開審前發表聲明指，「對孟晚舟的清白仍然充滿信心」。

孟晚舟於2018年12月1日從香港前往加拿大轉機，及後加拿大應美國司法部要求，在溫哥華機場逮捕了她。美國當局隨後對華為及孟晚舟提出共23項指控，要求引渡，其中13項針對孟晚舟與3間華為子公司。加拿大法院去年5月27日作出「第一階段」裁決，認定孟晚舟涉及的犯罪行為，符合「雙重犯罪」的標準，引渡程序進入「第二階段」。「雙重犯罪」是加拿大引渡法的核心原則之一，即尋求引渡的國家，對疑犯所指控的罪行，在加拿大同屬刑事犯罪，這是引渡的先決條件。

孟晚舟律師團隊會將爭議點放在「引渡程序是否被美國政府濫用」。孟晚舟最後一次引渡聽證會預計於今年5月中旬召開，屆時雙方均可就裁決上訴。據過往類似案件經驗，最終可能耗時10年之久。

美國《華盛頓郵報》／明報加東網／《蘋果》資料室

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