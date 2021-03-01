相信去過旅行的遊客都會體會過，景區內的餐廳通常較巿面的貴，旅客一般都會理解。惟西安白鹿原白鹿倉景區一間麵館近日就引起網友關注，因為日前有遊客點了一碗15元人民幣（下同，約18港元）的「大碗麵」，但發現碗內只有4條寬麵，抱怨份量很少，涉事的景區今（3月1日）發聲明致歉，指涉事的麵館違規經營，已責成商戶停業整頓。

「看這碗美得很，裏頭沒貨，這也太坑人了吧。」2月27日，有女遊客到西安白鹿原白鹿倉景區的「咥大碗麵」用餐時，用15元買了的肥肉腸麵，卻發現內裏的份量不足，只有4條寬麵，認為商戶用一個大碗來欺騙顧客。

有網友計算過：「平均3.75元（約4.5港元）一條，一條平均約10克，也就是說大約187.5元（約225港元）一斤（0.5公斤）。」也有網友調侃指「你不說，我還以為是吃剩下的呢」、「15塊，是不是含碗了」。

其實早在去年7月就有網友投訴該景區的「大碗麵」份量少，不過，也有網友給出好評，稱看上去少是因為碗超級大：「雖然只有四根麵，也讓人吃半天，三個人分了兩碗也吃得飽飽的。」，而且考慮到麵館在景區之內，認為價格合適。去年12月，亦有遊客在網上貼出「大碗麵」的實物圖，盛載麵的碗目測比遊客的頭部還大一些。

事件經網上發酵後，白鹿原白鹿倉景區官方微博發公告，指涉事商戶存在「大碗面份量不足」的違規經營行為，已責成涉事商戶停業整頓，調查結束後將按照《景區商戶管理規定》嚴肅處理，並向廣大遊客致歉。公告又指日後會加強從業人員培訓，嚴格執行明碼標價，為遊客提供安心的消費環境。

白鹿原白鹿倉景區位於古都西安著名的白鹿原上，距離西安鐘樓商圈15公里，為中國4A級旅遊景區。

《瀟湘晨報》／澎湃新聞

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