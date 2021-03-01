中共總書記習近平去年11月16日出席中央全面依法治國工作會議並發表講話，強調在當前及今後一段時期，要按照11個要求推進全面依法治國，包括要堅持中國特色社會主義法治道路等。最新一期《求是》雜誌周日（2月28日）披露更多當時習近平的講話內容，批評部分律師「政治意識淡薄，甚至惡意攻擊我國政治制度和法治制度」，要求「把擁護中國共產黨領導、擁護我國社會主義法治」作為律師從業的基本要求，並加強教育、管理、引導法律服務工作者堅持正確政治方向。他還強調會推進全面依法治國，決不走西方所謂「憲政」、「三權鼎立」、「司法獨立」的道路。

最新一期《求是》雜誌披露，習近平當日罕見談到「法律服務（律師）隊伍」，他指這是全面依法治國的重要力量，「總體而言，這支隊伍是好的，但也存在不少問題，有的熱衷於『揚名逐利』，行為不端、誠信缺失、形象不佳；極個別法律從業人員政治意識淡薄，甚至惡意攻擊我國政治制度和法治制度。」

習近平續稱：「要把擁護中國共產黨領導、擁護我國社會主義法治作為法律服務人員從業的基本要求，加強教育、管理、引導，引導法律服務工作者堅持正確政治方向，依法依規誠信執業，認真履行社會責任，滿腔熱忱投入社會主義法治國家建設。要推進法學院校改革發展，提高人才培養質量。要加大涉外法學教育力度，重點做好涉外執法司法和法律服務人才培養、國際組織法律人才培養推送工作，更好服務對外工作大局。」

習近平又表示，堅持黨對全面依法治國的領導，強調全面依法治國並非要削弱黨的領導，而是要加強和改善黨的領導，並重申「黨大還是法大」是一個政治陷阱，是一個偽命題，「對這個問題，我們不能含糊其辭、語焉不詳，要明確予以回答。黨的領導和依法治國不是對立的，而是統一的」。他亦指出，堅決不照搬別國模式和做法，決不走西方所謂「憲政」、「三權鼎立」、「司法獨立」的道路。

內地近年有不少維權律師遭整肅。2016年1月，維權律師周世鋒、王全璋等被控涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」被逮捕；曾經協助被捕12港人的內地律師盧思位、任全牛，亦分別在今年1月13日及2月初被當局通知吊銷律師執業證書。

內地的律師事務所近年亦不斷加強黨建工作。全國律師協會披露，截至去年6月，內地專職執業律師中的黨員人數已超過13萬名，單獨建立律師行業黨組織有1萬多個，為無黨員律師事務所選派了6,000名黨建指導員。

新華社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！