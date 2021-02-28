全國兩會即將上演，據悉今年會期預計較以往壓縮，3月4日開幕，11日閉幕。按往年兩會慣例，部份異議人士會「被旅遊」到外地。曾因三次入獄的北京獨立記者高瑜對美國之音透露，由於疫情和政府財困，她兩會期間不會被旅遊，但派出所的警察告訴她，兩會前國保肯定會上門找她。

「砸人家飯碗」維穩

今年全國兩會於中共建黨100周年和內地第十四個五年規劃開局之年舉行，北京除安保升級，也嚴防異議人士、強行遣返訪民。高瑜說，即使國保過來「我也不讓進門」，「你得給我說明，你們誰處理的，讓我兒子失業到現在。」高的兒子原本在一家非政府公益組織任職，但去年兒子在有關當局壓力下遭辭退，至今失業。「砸人家飯碗」已成北京當局恐嚇異議人士的招數，其中幫助過「潑墨女孩」董瑤瓊的歐彪峰，其任職幼兒園教師的妻子魏歡歡也被下崗。高分析指，今年兩會對於習近平謀取明年二十大再次連任、恢復領導人職務終身制是至關重要的會議，因此當局必須確保安全無誤。

來自遼寧，因投訴當地司法機關包庇罪犯而曾被關押達100個月的上訪人士姜家文亦稱，元宵節當日下午在北京被截訪，並透過短訊指警方派人將他圍困在房山區其暫住的民房，被捕原因未明；因發表《修憲公民建議書》後被判囚四年的維權律師余文生的太太許艷也表示，去年兩會期間她被國保監控約20天，今年亦大有可能繼續監控。

美國之音