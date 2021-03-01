中印兩國在邊境的衝突緩和之際，兩國可能又會打起網絡戰。美國《紐約時報》報道，由中國官方資助的黑客組織入侵印度的電網，甚至可能是去年10月孟買大停電的幕後黑手，藉以警告印度政府在處理邊境問題時不要過於進取。另外，亦有報道指中國支持的黑客已鎖定印度兩間生產武肺疫苗的公司，企圖竊取技術，幫助中國在疫苗生產技術上取得領先。

去年10月，印度最大城巿孟買曾發生大規模停電，火車停運、股市關閉，部份商業活動亦要停止。《紐約時報》報道引述一間設於美國的網絡情報公司「記錄未來」（Recorded Future）的研究指，去年6月中印軍人於兩國邊境發生衝突期間，由中國官方資助的黑客組織Red Echo已將惡意程式植入管理印度各地電力供應的電腦系統，包括高壓直流輸電變電站和燃煤發電廠。

「記錄未來」的首席運營官Stuart Solomon表示，Red Echo「似乎系統性地利用先進的網絡入侵技術，在整個印度發電和輸電基礎設施的近十幾個關鍵節點中悄悄立足」。

孟買發生大停電後，當時官方曾解釋原因是一條高壓輸電線路出現技術故障，但到11月有當地傳媒引述印度官員指，停電原因是電力設施受到來自中國的網絡攻擊。當局一直調查停電起因，結果可望在未來幾周內公佈。

雖然Red Echo的報告暫未能證實孟買停電與供電系統中發現惡意程式有關，但《紐約時報》質疑，孟買的停電或許代表中國要警告印度，不要過於積極地推進其邊界主張。

另外，路透社報道，網絡情報公司Cyfirma指，中國黑客組織APT10（也稱為Stone Panda）已找出兩間印度疫苗生產商，巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech）及印度血清研究所（Serum Institute of India，SII）的網絡漏洞及弱點。

報道指，目前世界上所銷售的武肺疫苗，有六成以上都是印度生產，SII亦是全球最大疫苗生產商，現時為許多國家生產阿斯利康疫苗，很快亦會量產諾瓦克斯（Novavax）的疫苗。由於中國和印度是生產武肺疫苗的競爭對手，所以中國黑客希望竊取這兩間公司生產疫苗知識產權，令中國可以在製藥技術上超前印度，取得競爭優勢。

對此，中國外交部、SII及巴拉特生物都未有作出回應。

路透社／《紐約時報》／台灣《自由時報》

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