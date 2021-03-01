中國於今年1月底宣佈，北京等多個地區對入境人士進行探肛檢測，用棉花棒深入肛門3至5厘米採樣，以得出更準確檢測結果，但做法使人聞風喪膽，不僅在網上引起熱烈爭議，也引發美國及日本等國家抗議。日本官房長官加藤勝信今日在記者會上表示，已通過北京的日本大使館要求中國對日本人予以免除肛探檢測。

加藤透露，大使館接獲部份日本人反映，表示這項檢測對他們造成的「精神上痛苦很大」。加藤指，目前還未得到中方改變檢測方法的答覆，但他為了免除檢測，「將會繼續努力」。

據中國外交部發佈的消息，發言人汪文斌今日在例行記者會上，被日本放送協會（NHK）記者提問相關事宜時回應指，中方根據疫情形勢變化，按照相關法律法規，科學動態調整相關防疫措施，但具體情況需向中方主管部門查詢。

中方要求海外入境者接受肛探檢測，早已引發美國不滿。美國國務院曾指，美方從未同意進行肛探檢測，獲知有美國外交官接受這項檢測後，已直接向中國外交部抗議。中方表示外交人員豁免肛探檢測，之前是「弄錯了」（in error），並已承諾會停止。

共同社／中國外交部官網

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