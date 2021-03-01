台灣總統蔡英文繼去年入選彭博社「50風雲人物」及《時代》周刊及「全球最具影響力人物」後，早前又被荷李活女星珍妮花雅麗絲頓（Jennifer Aniston）讚揚。今日，蔡英文獲泰國英文報章《曼谷郵報》（Bangkok Post）選為年度傑出女性之一，並與緬甸前國務資政昂山素姬、新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）以及泰國公主詩麗婉瓦利，一起登上該報頭版。台灣總統府回應指，蔡英文不只是代表自己，更是代表台灣，總統的獲選，代表台灣人民團結防疫的成績，再一次獲得世界肯定。

台灣駐泰國代表李應元今日在Facebook張貼《曼谷郵報》頭版等照片，當中提及蔡英文因領導台灣抗疫的傑出成就備受國際肯定，被該報列為年度傑出女性。

李應元表示，《曼谷郵報》為了慶祝3月8日國際婦女節，特別選出24位傑出女性，今日率先刊登3名入選的政治領袖，以及泰國公主詩麗婉瓦利。李應元表示，相信在泰國的鄕親及僑胞看到今天的《曼谷郵報》都會同感驕傲，台灣的美好在世界各個角落都會被看見，好友，讓我們一同分享這份喜悅、幸福、及光榮！

台灣總統府發言人張惇涵表示，台灣防疫成功，民主表現也受到國際肯定。同時，台灣的經濟成長穩定，不僅穩居四小龍首位，也是已開發國家中表現最好的國家。這都讓台灣的國際地位一直在提升，國際社會也越來越重視台灣，而這些成績，都是全民共同團結努力的結果。

台灣因防疫成效受到國際矚目，蔡總統也多次獲得國際媒體肯定，包括美國有線電視新聞網CNN、美國《時代雜誌》以及《福布斯》雜誌，英國《衞報》和《金融時報》等都曾盛讚其領導力。

公開資料顯示，《曼谷郵報》主要在曼谷發行，有指該報政治取向中立，內容偏向於泰國本土新聞，但在政治鬥爭的報道中，較多傾向於反對派和在野黨。

中央社

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