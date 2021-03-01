今年是中共建黨100周年，內地多所小學開學典禮都安排了「學黨史」活動，要求「傳承紅色基因」，鞏固對中共政權的認同，愛國愛黨教育向基層紮根。

《新京報》報道，在北京的小學今天開學，門頭溝區3.5萬名師生、1,200個班級共同上主題為「學黨史 悟思想 辦實事 開新局」的開學課，所有中小學、幼兒園學生均同步觀看直播。作為紅色小學，中國科學院附屬玉泉小學、北京東城區培新小學等都在開學典禮中，邀請了共產黨員或老校友返校講述黨史，用親身經歷感染學生。

內地的中小學從上月22日起陸續開學，北京小學在開學典禮「上黨課」並非特例，浙江的衢江區實驗小學上月27日開學時，已將開學周學習任務定為「學百年黨史，做紅色傳人」，校方稱要將「知黨史，感黨恩，愛祖國」的理念，落到實處。

此外，江蘇省揚州市汶河小學的學生，更在寒假後便開始學黨史，安徽省合肥市六安路小學翠微分校舉行了「傳承紅色基因、喜迎建黨百年」開學典禮活動。

總書記習近平上月1日會見各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表時曾強調，2021年將隆重慶祝建黨100周年。中共近年針對各級學校都強化思想政治課程，2019 年11月還公佈「新時代愛國主義教育實施綱要」。意識形態教育「從娃娃抓起」，遇上中共建黨百年，令今年校園政治味道變得更濃。

《新京報》/《錢江晚報》/ 中央社

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