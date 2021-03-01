內地外賣平台「餓了麼」，一直被指對負責送外賣的電單車「騎手」缺乏應有保障。該平台一名「騎手」，利用微信組織14,000名同行，並利用抖音和快手等短片分享平台作對外宣傳渠道，早前成功逼迫餓了麼為變相降低騎手過年獎勵一事道歉，引起當局關注。然而，這名騎手日前突然失蹤，餓了麼一名相關人士今日實證，他已被當局帶走，同時不再是餓了麼的騎手。

據內地財經媒體報道，這名騎手外號「外送江湖騎士聯盟盟主」，真名陳天河，已失蹤多日，原因不明。上月24日晚，陳天河曾在一個微信群裏表示擔心自己出事，「明天下午我不說話，就證明我有事啦。我能說話就沒事。」怎料有消息指，陳天河翌日晚便連同多人被帶走。不過，其中兩人已被釋放，但陳天河至今仍音訊全無。

一名自稱陳天河妹妹的網民在微信群中表示，曾以電話查問過其兄所在地的派出所。對方僅回應稱，如果拘留有關人士的話，會通知其家人。目前，陳天河的微博、快手、抖音賬戶也已經多日無更新。有內媒記者曾微信聯絡陳天河，但一直未獲得任何回應。

陳天河曾表示，自己目前在北京有16個微信群，微信好友超過14,000人，其中99.99%是騎手，包括即將要當騎手和以前是騎手的人。在抖音和快手上，他分別有4.5萬與7.2萬粉絲。

陳天河曾對媒體表示：「我說的話基本上能夠代表百分之七十外賣小哥的想法。並不是說我有這個能力，或者說我有這個本事，是我自己認為是這樣的。因為平時他們比較信任我，再加上我一直為了咱們騎手整體的一些利益，在網絡上為大家爭取一些比較合理的訴求，所以他們也都比較願意相信我。」

據悉，陳天河經營自媒體，並負責全部運營工作，包括拍片、剪輯等，每月大概有一兩千元人民幣的收入。他曾表示，拍片主要是向外界傳達騎手的聲音，表達業界的訴求。

早前，餓了麼更改農曆新年期間的獎金制度，涉嫌變相降低騎手的收入，結果引起軒然大波。在輿論壓力之下，餓了麼上月19日在微博公開騎手致歉，承諾作出改善。有指，陳天河在整件事件中，起了關鍵的推動作用，並曾一度籌劃罷工抗議。不過，陳天河表示，騎手其實並不關心餓了麼是否道歉，他們更關心的是平台能否如當初承諾的一樣發放獎勵，並保證以後不會再發生類似事情。

藍鯨財經

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