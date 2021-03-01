前美國政府中國政策顧問余茂春早前投稿《華爾街日報》，指中共着迷病毒研究，不重視實驗室生物安全規範，做法危害全球。美國之音今天刊出余茂春的專訪，余指武漢肺炎病毒大流行，正正反映中共政權的本質。

此外，武漢病毒研究所表面上有很多國際合作，但余茂春指這些合作主要是「取」不是「給」，不受國際監督，亦不透明；研究所30多名全職研究人員都是中國人，只有一個華人在德州大學任職，核心研究都是高度機密和排外。

疫情爆發後的一個多月，總書記習近平去年2月14日在中央全面深化改革委員會會議上要求把「生物安全」納入國家安全體系，盡快推動發佈「生物安全法」。余茂春指，如果生物研究管理沒有弱點或漏洞、沒發生違規事件，習近平沒必要說這些話。此外，國家衞健委去年1月1日就命令武漢病毒研究所，銷毀早期病患身上病毒樣本，嚴令控制資料發表。

儘管世衞專家尚未發佈赴漢武調查的正式報告，但有成員早前表示，「病毒極不可能來自實驗室」。余茂春認為這些專家「極不負責任」，認為世衞不敢得罪中國，「其領導層基本已被中國綁架」。

他認為，中國同意世衞專家到武漢，是想讓他們證明病毒是從海鮮市場流出來這說法，希望世衞找到另外一個動物宿主，只是一直找不到。

美國之音

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