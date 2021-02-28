【習權兩會】

全國「兩會」即將在本周舉行，屆時總理李克強即將發佈的政府工作報告，料將重提去年因疫情影響沒有提出的全年經濟增長指標。全國政協常委、經濟委員會副主任楊偉民表示，為了達成中央提出到2035年「基本實現社會主義現代化」的遠景目標，中國未來15年要保持年均4.73%的經濟增長。

去年政府工作報告以全球疫情和經貿形勢甚不確定為由，沒有提出全年經濟增速具體目標。曾任國家發改委秘書長的楊偉民接受中新社訪問時稱，去年沒設增長指標是因為遭遇百年一遇的新冠疫情衝擊，但「在疫情得到控制的情況下，今年還是應該提出增長速度目標」。他謂這跟中國長遠的目標密切相關，因為去年10月的中共中央五中全會已規劃了到2035年的發展目標，人均國內生產總值（GDP）要達到中等發達國家水平。他謂目前還沒有到放棄把GDP增速作為宏觀調控目標的階段。

羅家聰：狂印銀紙疑篤數

根據去年11月出爐的《2035年遠景目標的建議》，中共提出到2035年「經濟總量和城鄉居民人均收入將再邁上新的大台階」，但未提具體指標。楊偉民對此稱：「從（未來）15年（經濟總量或人均收入）翻一番（倍增）的角度來看，需要年均增長4.73%。我們過去一般是10年翻一番，現在速度降一下，15年翻一番的條件和潛力是存在的。」楊又指，目前地方政府債務比較高，特別是隱性債務，所以債務可能會減。早前有報告預計去年地方政府債務餘額達26萬億（31萬億港元），債務率可能會超過97%，接近警戒區間下限。楊續說，「赤字率也應該在回歸，沒有必要保持去年這樣高的赤字率。」去年李克強為對沖疫情給經濟的下行壓力，把2020年財政赤字率（財赤佔GDP的比例）擬按3.6%以上安排，超逾2019年的2.8%。

另外，國家統計局昨發表《2020年國民經濟和社會發展統計公報》，公佈去年全年GDP總值1,015,986億元人民幣（約121.87萬億港元），較前年增長2.3%。雖然官方指中國經濟在第二季起出現「V型」反彈，從首季經濟負增長6.8%至成為全球去年少數錄得正增長的主要經濟體，但疫情卻嚴重打擊消費，全國居民人均消費支出實際下降4.0%至21,210元（25,441港元），社會消費品零售總額亦下降3.9%，固定資產投資則微增2.7%。

經濟分析師羅家聰對本報稱，消費和投資分別佔中國GDP的比重分別達三成多和四成多，「消費收縮而投資略升，拉勻也只可能是零，正常很難砌到這樣的數（GDP全年增長2.3%）」，雖然中國去年貿易順差又再擴大，但對GDP的貢獻量仍然有限，質疑官方的GDP數據可能有「小小作出來的成分」。對於官方公佈去年底廣義貨幣供應量（M2）餘額按年增長10.1%，他謂內地近年「純粹只是印鈔票」，貨幣供應已經失控，「外國量化寬鬆導致的大多是資產市場的通漲，股債和樓市上升；但大陸沒有太多資產市場吸收資金，資本過剩只會導致房地產價格飆升，居民購買力下降。」

中新社/《蘋果》記者