台灣中央社報道，橫跨歐洲議會及歐洲13國國會的挺台重量級「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）Twitter賬號今天正式上線，多位成員特別錄製影片表達支持台灣。這平台既是共享民主價值觀的發聲管道，亦將成為台灣與世界聯繫的重要平台。

歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）指出，歐洲議會與歐洲國會的議員將就如何支持台灣一事交流合作，力挺台灣民主。

德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）也指，台灣是民主、法治和自由的燈塔，台灣人可以為此感到自豪，其穩定的民主和經濟實力是其他人的夢想，他將繼續竭盡所能支持台灣。

法國國民議會友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）稱，堅信福爾摩沙俱樂部Twitter賬戶將成為捍衞法國和台灣共享民主價值觀的重要平台。

比利時友台小組共同主席達爾曼（Georges Dallemagne）則說，台灣處於來自中國威脅的最前線，歐洲也同樣面臨中國威脅，因此所有人都需要與台灣堅定且良好的合作。

而斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osusky）就強調，他有信心自今天起，包括斯洛伐克在內的歐洲議員，對台灣的支持將比以前更強大。

台灣外交部長吳釗燮也錄製了影片，表示福爾摩沙俱樂部成立以來，一直堅定支持台灣多方參與國際，例如先前曾聯署致函給世衞總幹事譚德塞，支持台灣參與世界衞生大會（WHA），鼓舞台灣人士氣。他期待在這平台針對台灣相關議題進行及時且動態討論，而這樣的跨國友誼顯示台灣的國際貢獻得到認可和讚賞。

報道指，大陸近年加大打壓台灣，2019年5月歐洲議會改選後，歐洲議會加上德、法及英國會等4大議會友台小組共同倡議，成立跨國友台小組交流平台，以整合及凝聚各方力量。同年10月，福爾摩沙俱樂部正式在歐洲議會舉行成立酒會。俱樂部成員隨後擴大，包括比利時、捷克、愛沙尼亞、愛爾蘭、意大利、立陶宛、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、瑞典等國國會友台小組，成為現今包括歐洲議會及橫跨13個歐洲國家的重要友台力量。

中央社／Twitter

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