今年是台灣二二八事件74周年，台灣總統蔡英文昨天出席中樞紀念儀式，致辭表示台灣人民應謹記三件事，誠實面對歷史、充份保障人權、堅守民主自由不能交換，希望台灣人團結努力，定義自己的歷史，讓自由民主的花朵開遍美麗島。高雄巿長陳其邁亦在紀念儀式中提到香港，表示香港人現在跟二二八事件一樣，生命財產受到極大挑戰，「願榮光歸香港」，他相信台灣人會共同支持香港人爭取自由。

「二二八事件74週年中樞紀念儀式」在高雄市立歷史博物館舉行，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及高雄市長陳其邁等人出席。在二二八事件中，高雄是首個遭軍事鎮壓的城市，蔡致辭表示現場建築物外牆上許多復修，都是為了掩蓋軍隊留下的彈痕，巿民更犧牲慘重，強調每年舉辦紀念儀式，不僅代表國家的反省，也代表台灣人不忘威權苦痛，珍惜得來不易的民主，莫忘牆上復修的由來，讓當年犧牲的英靈安息，台灣政府會懇切地傾聽民意和人民對話，讓多元的聲音自由地呈現。

陳其邁：願榮光歸香港

陳其邁表示，「歷史可以原諒，但不能忘記」，他提起高雄駁二藝術特區現有關於香港抗爭的攝影展，表示台灣人走過苦難，作為人權國家，都會共同支持香港人爭取自由，也希望全世界能跟台灣一樣，成為民主自由的國家，而有一天「願榮光歸香港」。

二二八事件，又稱「二二八大屠殺」，1947年2月27日，因官員在台北市查緝私煙時，不當使用公權力造成民眾死傷，引起次日的示威請願，當局血腥鎮壓，事件演變成反政府運動，台灣各地發生軍民衝突，又觸發本省人與外省人的矛盾對立。國民黨政府遣軍隊逮捕與鎮壓殺害台灣民眾，同時亦開放啟了台灣的白色恐怖時代。

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