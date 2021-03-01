毛澤東女婿王景清病逝 終年94歲

據內地媒體報道，紅船編輯部今（1日）從毛家親屬處獲悉，毛澤東女兒李訥的第二任丈夫王景清，於今晨6時58分病逝，終年94歲。據李訥之子王效芝表示，王景清的遺體告別儀式將於後天（3日）上午9時在北京八寶山革命公墓竹廳舉行。

1927年出生的王景清是陝西林人，曾擔任毛澤東衞士，中共建政後曾任昆明軍區怒江軍分區參謀長。1940年，年僅13歲的他就參加八路軍，解放後在中央警衞師工作，是劉少奇的隨身警衞，後調到雲南省軍區任怒江軍分區參謀長，後調入北京衞戍區第二干休所離休。1984年初，在毛澤東原衞士長李銀橋夫婦的幫助下，李訥和王景清結婚。王景清曾回憶他在延安警衞團時見過小時候的李訥。

李訥是毛澤東和江青的女兒，1940年出生於延安，是家中唯一在父親母親身邊度過童年、少年和青年的孩子。她於北大歷史系畢業，退休前在北京市委工作，曾任全國政協委員。

前上海市公安局長受賄被捕

央視今日報道，上海市政府原黨組成員、副市長，市公安局原黨委書記、局長龔道安涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪逮捕龔道安。該案正在進一步辦理中。

56歲的龔道安於去年8月被宣佈落馬，今年2月10日，中紀委通報龔因為涉嫌受賄、以權謀私等被雙開，檢方將會審查起訴，而龔曾是公安部最有實權部門之一的十二局局長。此外，去年政法系統掀起的一場反貪風暴，龔道安與重慶市前副市長、公安局局長鄧恢林，以及公安部前副部長、曾任孟建柱秘書的孫力軍先後落馬，3人均為中共前政法委書記孟建柱舊部。

江西飛機墮民居 機上5人罹難

江西吉安縣今日下午有飛機突然墜毀，擊中農村民房並起火，被波及的房屋受損嚴重，消防、救護等部門接報後趕至現場救援。內媒引述當地政府部門工作人員消息指，機上當時載有5人，均已遇難。

至晚上9時許，江西氣象局在微博公佈，出事的飛機為北大荒通用航空公司B-10GD型號飛機，當日下午3時19分在執行人工增雨任務過程中，墜落吉安縣境內。

稀土沒賣出「稀」的價格

在今日國務院新聞辧公室舉行的新聞發佈會上，工信部部長肖亞慶表示，目前稀土沒有賣出「稀」的價格，只賣出了「土」的價格，這是惡性競爭導致。肖亞慶話音剛落，稀土概念股即大漲，漲逾2成。他同時指出，因為稀土市場好，就使勁的採和挖，故中國稀土企業確實有不少環保問題。在技術上，中國稀土發展低水平的重複非常多，高水平稀土產品比較少，不利技術創新和科技進步。

南京大屠殺倖存者僅剩70人

新華社報道，南京大屠殺倖存者蔡麗華今日去世，終年95歲。據統計，今年以來，已有兩位倖存者去世，登記在冊的倖存者僅剩70人。蔡麗華生前曾留下證言：「1937年冬，日本兵突然闖進我家，我親眼看着日軍將我父親雙手綁起來吊在木梯上，用刺刀殘忍地將他的雙眼刺瞎，眼睛處弄出雞蛋大的窟窿，然後連開幾槍將他殺死。母親也被日本兵用刺刀刺傷後背，並挨了一槍，子彈從頭皮擦過。當時我在現場，躲在桌子下面逃過一劫。」

國產C919大型客機全球首單正式落地

央視報道，中國東方航空集團有限公司與中國商用飛機有限責任公司今日在上海簽署C919大型客機購機合同，這也是國產大飛機C919在全球的首個正式購機合同，東航將成為全球首家運營C919大型客機的航空公司。按照合同，東航首批會引進5架C919大型客機，力爭年內交付首架，將以上海為主要基地，投入上海至北京大興、廣州、深圳、成都、廈門、武漢、青島等航線。

印度調查登記北方領土

在中印邊境爭議領土，印度聲稱中國採取切香腸戰術蠶食，印度陸軍近日開始在拉達克等北部邊界，展開山區調查與領土登記，宣傳與鞏固印度對這些地區的領土主張。

《印度時報》今天引述不具名印度陸軍高階軍官表示，為對抗中國的擴張主義並蠶食爭議領土政策，印度在北部邊界增加部隊和增添火力裝備之際，也透過山區調查、研究及登記「未佔領」地區，向中方宣示及顯示印度部隊存在當地。

綜合報道

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