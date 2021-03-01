面對共機常態化侵擾台灣防空識別區（ADIZ）的西南空域，台海巡官兵持續加強戰備。根據台海巡署射擊通報，東沙島今天及9日進行今年第一季火炮對海實彈射擊，藉此模擬各類情況。而據台國防部晚間公佈，共軍在台軍軍演之際，今午再派出一架解放軍運-8反潛機擾台，遭台空軍廣播驅離，並以防空導彈追監。

國防部「即時軍事動態」發佈的資訊，共軍近年頻以慢速機、戰機等各型軍機，侵擾台灣西南ADIZ，不僅多次逾越台灣海峽中線，且根據航迹圖，還曾數度接近屬台灣領土的東沙群島。

日本共同社去年5月報道指，共軍在海南島海域進行軍演，目的是演練奪取東沙群島，引起外界關注。當時台灣國防部回應指，台軍都能掌握敵情動態，有應處機制、應援計劃；而基於國安，包括東沙島、太平島在內的外島離島，都會強化戰備。

為加強戰備，據行政院海洋委員會海巡署日前公告的射擊通報，東沙島今天及9日在附近海域進行今年第一季火炮對海實彈射擊，演練時間為每天上午8時至晚上9時，最大彈道高度為1.2萬呎。據悉，東沙島、南沙太平島上的防務，均由海軍陸戰隊代訓的海巡官兵負責駐守，但台國防部去年6月證實，海軍陸戰隊將短期派駐東沙島，目的是提升海巡防衞能力。

而正值台軍進行實彈射擊演習之際，「台灣西南空域」粉絲專頁發佈消息指，中共軍機上午進入台ADIZ的西南空域，台空軍除派遣在空機監控，並於下午1時20分實施廣播驅離。

根據「台灣西南空域」粉絲專頁統計指出，中共軍機在2021年累計迄今，進入台空域多達52天，而台空軍實施廣播驅離紀錄共計148次。

中央社／台灣《蘋果新聞網》

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