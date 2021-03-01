中澳關係自去年起緊張，甚至影響兩國經濟交往。根據澳洲國立大學（Australian National University）今（3月1日）公佈的數據，中國去年在澳洲的投資金額大幅萎縮近6成，是6年以來新低。中國外交部回應指，去年中國對澳洲的投資出現斷崖式下降，原因值得澳方認真反思。有澳洲學者認為，結果反映澳洲對中國的資金有戒心，因而加強審查外國投資者。

澳洲國立大學東亞經濟研究局年度研究報告顯示，中國2020年在澳洲投資金額只有10億澳元（下同，約60億港元），主要涉及房地產、礦業及製造業3個行業。投資額較2019年的26億元（約156億港元）大跌6成，更是自2016年以來，連續4年出現萎縮。

澳洲國立大學經濟學教授岩士唐（Shiro Armstrong）指出，中國在澳洲投資金額大跌，既是受武漢肺炎疫情影響，同時亦反映澳洲政府對外國投資，尤其對來自中國的投資加強審查。澳洲去年6月宣佈修改外國投資法，賦予政府在構成國家安全風險的情況下，否決外商投資或強迫其退出投資的權力。同年8月，澳洲政府拒絕批准中資企業蒙牛乳業，向日本麒麟集團收購澳洲乳品及飲品公司Lion-Dairy & Drinks的全部股權，該筆交易原本價值6億元（約36億港元）。

岩士唐表示，澳洲以國家安全風險為由，對外國投資訂定新的審查規則，帶來格外明顯的冷卻效應，同時亦動搖外國投資者的信心。

中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會表示，數字反映中澳關係存在實際問題，在中國去年對外直接投資增長3.3%的背景下，對澳洲直接投資卻斷崖式下降，其中原因值得澳方認真反思。他又指，澳洲近年多次濫用「國家安全」理由否決中國企業赴澳投資項目，動輒對兩國各領域的交流合作無端設限，嚴重影響中國企業赴澳投資的信心，形容是將經貿問題政治化，與澳洲一貫標榜的市場規則和自由競爭原則相悖，呼籲澳洲政府採取措施，為外國投資者提供公平、開放和非歧視的投資環境。

澳洲國立大學過往的數據顯示，中國2016年在澳洲的投資達到165億元（約990億港元）的高峯，涉及農業、運輸、能源公用事業、醫療保健、礦業和房地產共111個項目，當中包括中國主權財富基金中投公司在澳洲的多項大額投資，以及中國國家電力投資集團買下澳洲企業太平洋水力公司（Pacific Hydro）等。

但中澳近年就連串議題針鋒相對，包括保障國家安全、打壓新疆維吾爾族及其他異見人士，以及中國政府對武漢肺炎疫情處理欠缺透明等，均令兩國關係惡化，引發中國對一系列澳洲出口產品實施貿易懲罰，澳洲政府亦對中國利用自身經濟實力轉化為政治和軍事勢力充滿戒心。

路透社／中央社

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