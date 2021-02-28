吉林化纖集團發生嚴重安全事故，在生產過程中因高壓電纜短路停電，廠房部份通風設備停止運行，導致多名工人因吸入有毒氣體後不適，造成五死八傷。當局表示事故原因正在調查。此次事故中傷亡的員工究竟吸入的是哪些毒氣體？廠房工人日常安全防護措施為何失靈？內地記者昨日多次致電該公司和吉林市安全生產管理局辦公室，均無人接聽。

網民︰平日氣體排到哪兒

事發上周六（27日）晚9時30分，吉林化纖在生產過程中因高壓電纜短路停電，造成廠房部份通風設備停止運行。至深夜11時10分恢復供電，相關崗位工人在準備恢復生產過程中，吸入有毒氣體，被迅速送往醫院救治，五人經搶救無效死亡，八名傷者沒有生命危險。目前，事故現場已處理完畢，通風系統全面恢復，次生災害因素全部排除。經生態環境部門對廠區及周邊環境進行監測，未驗出有害氣體。但有網民昨也提出疑問：「日常這些有毒有害氣體都排到哪兒了？」

屬A股企業的吉林化纖，集化纖生產、商業貿易、建築安裝等為一體的大型、綜合性經濟聯合組織。公司始建於1960年，佔地面積181公頃，設計生產能力為年產粘膠短纖維3,400噸，現有員工一萬多名。內媒曾報道，2009年4月，吉林化纖160多名工人曾相繼出現頭暈、嘔吐、胸悶、喉乾等症狀。

央視/《楚天都市報》