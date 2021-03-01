縱橫影視圈將近半世紀、紅遍兩岸三地的香港資深演員吳孟達（達哥），上周六因肝癌逝世，終年70歲。內地有不少網民除了用文字方式向他作悼念外，還以畫作向「達哥」致敬。其中，吉林長春市80後繪畫家趙龍，就在紙上手寫一萬遍「周星馳」，堆叠出吳孟達的頭像。

趙龍謂，吳孟達對於70後、80後的人都是童年回憶，他起初獲悉吳孟達離世後始於不敢相信，感到非常震驚，因此想用自己的方式向他致敬。就這樣，趙龍用了一天時間完成有關創作。

至於他為何用「周星馳」堆疊出吳孟達的畫像，趙龍則解釋，這是因他覺得吳周二人是最完美的搭檔，即使提到周星馳還是吳孟達，都必然聯想到另一位。

黑龍江哈爾濱90後王先生，同樣花了一天時間，以1萬張啤牌當成「多米諾骨牌」（Dominoes），堆砌出吳孟達的畫像。

而廣東湛江市23歲的大學生溫康龍，則用燒火的木棒及磚頭，在地上畫出一幅吳孟達的畫像。據悉，溫康龍是於去月中因疫情被迫留在家鄉時，開始模仿村中老一輩人，用燒火的木棒及磚頭在地上作畫，曾因畫出「抗SARS英雄」、內地呼吸疾病專家鍾南山而走紅。而今次他的創作用了一個半小時，希望藉此表達對吳孟達的緬懷。

千龍網／ 看看新聞/ 搜狐網

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