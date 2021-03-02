娛樂圈不時爆出藝人涉毒新聞，全國人大代表、廣東國鼎律師事務所主任朱列玉計劃在兩會期間提交建議，將「一次吸毒，終身禁演」寫進法律中，希望整治明星涉毒吸毒亂象。

朱列玉解釋，限制涉毒藝人復出、禁止播放其影視作品並非歧視涉毒藝人，也非侵犯其就業、社會保障等權利，就像有傳染病者就不當廚師，有性侵、性騷擾史者就不當老師，「從業禁止是有法律基礎，終身禁演限制的是涉毒人員參與具有廣泛傳播意義的行為，是對其職業或工作內容的限制」。

朱列玉指出，公眾人物在享受百萬流量帶來社會資源的同時，應當擔負起相應的社會責任，樹立正面的公眾形象，向社會弘揚積極的價值觀念。他又強調，儘管地方性法規及行業規範對明星涉毒有一定程度懲戒，但阻嚇性不足，明星吸毒事件仍有發生。因此，應準確界定「禁演」範圍，明確規定相關人員及公司的連帶責任。

他又認為，若容許吸毒藝人再次踏足演藝圈，除了會令其他藝人以為曾吸毒也可以復出，甚至可以打着「改過自新」的旗號去宣傳外，如吸毒明星不被禁演，反而因為醜聞而獲得更多關注，會令那些擁有真正才華的藝人被忽視，久而久之，文化產業的健康發展將被嚴重影響，社會良知也受挑戰。因此，制訂「一次吸毒，終身禁演」的法律對規範藝人行為、淨化娛樂圈風氣，十分重要。

報告指出，截至2019年底，中國現有吸毒人員214.8萬名，其中，濫用大麻人員以外籍人士、有境外學習或工作經歷者及演藝人士為主。

過去，在兩岸三地都曾揭發藝人吸毒，如憑《中國好聲音》走紅的歌手李代沫，2014年與友人在北京三里屯吸毒，被北京警方當場逮捕，判監9個月；同年，台灣藝人柯震東與成龍之子房祖名在北京住所吸食大麻，被公安查獲，房祖名被判囚６個月；至於香港藝人蘇永康亦曾在2002年台灣夜店吸毒「斷正」，於台灣勒戒11日後獲釋，雖然一度被列入大陸演藝圈黑名單，但隨後獲解禁。

《廣州日報》／中國新聞周刊／《蘋果》資料室

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