中共封殺台灣菠蘿，引發外界聯想是中方政治操作，打壓經濟。中共喉舌《環球時報》前晚發表評論文章，反批台灣民進黨政府才是貿易政治化，不應逼中國向台灣經濟下手，還嘲「禁菠蘿根本不算牌」，警告或將有動作。

評論文章聲稱，中方暫停輸入台灣菠蘿僅屬「微不足道的調整，但在台灣卻成了驚天動地的事情」，直指台灣各界推銷菠蘿是赤裸裸的政治操作。文章暗示「禁菠蘿」只是一張牌，批評民進黨不應令大陸徹底失望，逼大陸向台灣經濟下手，更警告台灣要謹言慎行，「不要因狂妄而招來台灣根本無法承受的災禍。」台灣傳媒亦引述大陸學者，指北京對台政策應不會脫離反對台獨與促進和平統一的總基調，但會「兩手抓、兩手都要硬」，逼台灣重回北京眼中的兩岸關係「正軌」。

羅志祥復出買菠蘿被指台獨

菠蘿禁令造成台灣果農人心惶惶，台灣各界人士及企業紛紛響應政府呼籲，購買菠蘿支持台灣農夫，因醜聞消失近一年的台灣男藝人羅志祥復出首日，就是支持前經理人發起的慈善活動，認購200箱台灣菠蘿，不過卻被中國網民認定他是「台獨分子」，還說他挺台灣菠蘿，不想再賺大陸的錢。

另外前日高雄六龜農會有300箱出口蓮霧遭個別大陸貿易商棄單，昨天已有來自大陸及香港貿易商主動聯絡認購，六龜農會表示差不多全數售出。

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