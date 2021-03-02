中國籍船隻日本沖繩海域翻船

共同社報道，日本第11管區海上保安本部周二（2日）早上8時49分在石垣島以北、約330公里海域，發現一艘中國籍船隻翻船，並在附近發現7名人士漂浮水上。據悉，這艘船上有10人，日本海岸警衞隊總部將搜尋其他人。沖繩氣象台指，事發時發現船隻海域風勢猛烈。日本海上保安廳稍後更正，海上待救應為8人。

台「勇鷹」試飛共機西南贈慶

根據Facebook「台灣西南空域」專頁消息，解放軍運-8技偵機今日進入台灣西南空域防空識別區（ADIZ），遭台軍在空監控，並在下午1時19分廣播驅離。這是連續第3日有中共軍機擾台。據該專頁統計，共機今年至今累今擾台53天，台軍廣播驅離150次。

另外，台灣計劃自製66架「勇鷹」高級教練機，其中2架原型機今日亮相並試飛。

台警19槍擊斃綁架犯

台灣高雄今早發生開槍事件。警方追捕1名涉及擄人勒贖的57歲李姓男子時，對方亮槍拒捕，遭圍捕的警方開19槍擊斃。據了解，死者所屬的勒贖集團涉及一宗3,000萬元新台幣（約835萬港元）勒贖案，集團已有2人落網，3人仍在逃。死者有毒品及強盜等前科。

槍擊現場鄰近台灣前總統陳水扁的住宅「人文首璽」。

台貴婦至愛茶包農藥超標

台灣食藥署公佈最新的查檢不合格清單，涉及30款產品，當中包括貴婦下午茶最愛的「TWG洋甘菊茶」被驗出有殺草劑「可滅蹤」超標2倍，需銷毀287公斤茶葉。另外，菲律賓出口的LADY’S CHOICE三文治醬，也有2口味被驗出防腐劑超標，共1,246餘公斤的產品都得退運銷毀。

滇國土廳退休廳長受查

雲南省紀委監委官網通報，指雲南人大常委會農業工作委員會前副主任張耀武涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。

70歲的張耀武，退休已近7年，曾任怒江州委書記、雲南國土廳廳長等職。

川礦難罰15人刑究1人

四川太平煤礦2018年發生的頂板事故，造成2死3傷。官方昨日公報調查報告，指事故原因為頂板跌落，衝塌防墜設施，導致下方的工作人員傷亡。報告指已就事故處分15人，另1人涉嫌犯罪，需移交司法機關追究刑事責任。

綜合報道

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